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BİM 24 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM marketlerde cuma günü kampanyaları neler?

BİM 24 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu burada! Çeşit çeşit ürünlerin bulunduğu BİM aktüel kataloğunda ev hanımlarını yakından ilgilendiren kampanyalar yer alıyor.Tek fiyat plastik ürünler, züccaciye ürünleri en dikkat çekenler arasında. Peki, BİM'de cuma günü indirimleri neler? BİM müşterilerini bu hafta neler bekliyor? İşte 24 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

24.01.2020 08:07 - Son Güncelleme: 24.01.2020 08:07
BİM 24 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM marketlerde cuma günü kampanyaları neler?

24 Ocak 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? BİM müşterilerinin merakla beklediği cuma indirimleri listesi belli oldu. Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı BİM kataloğuna sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Güncel BİM kataloğu ve fiyat listesini sizler için derledik. İşte BİM 24 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu...

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BİM 24 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM marketlerde cuma günü kampanyaları neler?

İnox Metalik Ankastre Set

Emaye Siyah Ankastre Ocak
• Gaz emniyet sistemi
• Doğalgaz ayarlı
• 4 gözü gazlı
• Yandan düğmeli
• Otomatik çakmaklı
• Siyah emaye yüzey , emaye ızgara emaye bek kapaklar
• Doğalgazdan LPG'ye dönüşüme uygun

İnox Panel Siyah Ankastre Davlumbaz

• Davlumbaz motor gücü:168 W
• Ses seviyesi 72DbA
• Siyah gövde, lnox Panel
• 3 hız kademeli
• Mekanik lnox kontrol paneli
• Aydınlatma lambası
• Yıkanabilir aluminyum filtre
İnox Panel Turbo Fırın
• A+ class enerji sınıfı
• Harr Teknolojisi ile %40'a varan enerji tasarrufu
• Kolay temizlenebilir iç hazne
• 4 pişirme fonksiyonu ve ayarlanabilir termostat
• lnox kontrol paneli ve mekanik zamanlama
• Turbo fan, İç aydınlatma, 56 lt iç hacim ve emaye raf sistemi
• Isıya dayanıklı sökülebilir çift camlı kapak,
• Tel ızgara ve 2 adet emaye pişirme tepsisi ~26cm

BİM 24 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM marketlerde cuma günü kampanyaları neler?

Suni Deri Mont Erkek

• M-L-XL-XXL beden

• %60 poliüretan

• %40 viskon

BİM 24 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM marketlerde cuma günü kampanyaları neler?

Granit Set 2'li

• ~20 cm sahan

• ~26cm tava

• Soft touch kulp

BİM 24 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM marketlerde cuma günü kampanyaları neler?

Tava Seti 2'li

• ~20 cm

• ~26 cm

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