Yeşilçam filmindeki bu hata yıllar sonra fark edildi! Akıl alır gibi değil

Yıllarca oturup bu filmleri baştan sona defalarca izledik. Ancak hiçbirimiz bu hataları fark etmedik. Dikkatli gözlerin kaçırmadığı bu hatalar yıllar sonra ortaya çıktı. Ve içlerinde öyle hatalar var ki, akla hayale sığmayacak türden. Kartal Tibet'in başrolde olduğu Karaoğlan Geliyor Cengizhan'ın Hazineleri filminde yapılan bir hata yıllar sonra fark edildi. İşte Yeşilçam filmlerinden o akıllara durgunluk veren o hatalar.

20.07.2019 16:26 - Son Güncelleme: 20.07.2019 16:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





