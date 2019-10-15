BİM 15 Ekim 2019! Salı kampanyaları neler? İşte 15 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi

BİM aktüel ürünler listesinde neler var? 15 Ekim tarihli BİM indirimleri satışa çıktı. Gözlük temizleme mendili, oda ve kumaş kokusu, köpük sabun, deterjan hazneli cam temizlemeyici gibi birçok ürün bu katalogda yer aldı. 15 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! BİM'in 15 Ekim kataloğunda toplam 20 ürün yer alıyor.