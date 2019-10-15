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BİM 15 Ekim 2019! Salı kampanyaları neler? İşte 15 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi

15 Ekim BİM kataloğundaki indirimli ürünler satışa çıktı. BİM'de bu salı itibarıyla toplam 20 ürün indirimli olarak satışa sunuldu. Ev hanımlarını yakından ilgilendiren katalogda, temizlik ürünleri dikkat çekti. Sayfamızda güncel ürünlere ve fiyat bilgisine ulaşabilirsiniz. İşte 15 Ekim 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...

15.10.2019 09:58 - Son Güncelleme: 15.10.2019 09:58
BİM 15 Ekim 2019! Salı kampanyaları neler? İşte 15 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi

BİM aktüel ürünler listesinde neler var? 15 Ekim tarihli BİM indirimleri satışa çıktı. Gözlük temizleme mendili, oda ve kumaş kokusu, köpük sabun, deterjan hazneli cam temizlemeyici gibi birçok ürün bu katalogda yer aldı. 15 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! BİM'in 15 Ekim kataloğunda toplam 20 ürün yer alıyor.

BİM 15 Ekim 2019! Salı kampanyaları neler? İşte 15 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (15 EKİM 2019)

Bulaşık Makinesi Tableti Fairy

• 90 adet

BİM 15 Ekim 2019! Salı kampanyaları neler? İşte 15 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (15 EKİM 2019)

Toz Deterjan Omo Active 8 kg

• 53 yıkama

BİM 15 Ekim 2019! Salı kampanyaları neler? İşte 15 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (15 EKİM 2019)

Sıvı Bulaşık Deterjanı Fairy 6x650 ml

BİM 15 Ekim 2019! Salı kampanyaları neler? İşte 15 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (15 EKİM 2019)

Granül Matik Duru 1 kg

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Günlük burç yorumları – 15 Ekim 2019 Salı