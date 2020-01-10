Tam yemek için ağzına atıyordu ki... Yumurtanın içinden bakın ne çıktı?

Yumurta gündelik hayatımızda önemli bir yer tutmaktadır. Haşlanmış yumurta içinde 13 gram protein yer almaktadır. Yumurta, dişi hayvanların ve özellikle kuşların embriyoyu korumak amacıyla yumurtladığı yuvarlak ve oval şekilli cisimlerdir. Birçok hayvanın yumurtaları yiyecek olarak kullanabilmesine karşın, yumurta denince akla ilk gelen şey tavuk yumurtasıdır. Bu anlamda haşlanmış yumurtayı yemek için kıran İsmail Öztan gözlerine inanamadı. Bursa'da yaşan ve tavuk besleyen İsmail Öztan yumurtaları toplantı ve kahvaltı yapmak için sofraya oturdu. Eşinin yaptığı haşlanmış yumurtayı yemek için kıran İsmail Öztan, gördüğü şeyle şaşkına döndü. Yumurtanın içinden çıkan şeyin sosyal medyayı düşmesiyle herkesi hayret etti.

10.01.2020 13:12 - Son Güncelleme: 10.01.2020 13:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





