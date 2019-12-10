BİM 13 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu: Cuma günü indirimleri açıklandı! O ürünler dikkat çekiyor...
BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'in 13 Aralık kataloğunda televizyon, elektrikli süpürge, fanlı ısıtıcı, elektrikli sıcak su torbası, fenerli ışıldak, erkek mont, erkek kışlık gömlek dikkat çekiyor. Bu ürünlerin yanı sıra züccaciye ve tekstil ürünleride dikkat çekenler arasında. Peki, haftanın BİM indirimleri neler? İşte BİM 13 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu...
10.12.2019 15:14
- Son Güncelleme: 10.12.2019 15:14
13 Aralık 2019 BİM aktüel ürünler kataloğuna ait görseller yayımlandıktan sonra sürpriz ürünler belli oldu. Yeni haftada müşterilere sunulacak olan indirimli ürünler listesini sayfamızda derledik. Peki 13 Aralık 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi kampanyalı ürünler var? BİM marketlerde müşterileri hangi ürünler bekliyor? İşte BİM 13 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu...
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