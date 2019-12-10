Antalya'da akılalmaz kaza: Araç ikiye bölündü! Yürüyüp gitti...
Antalya Konyaaltı'da meydana gelen akılalmaz kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Ağustos ayında yaşanan kazada kavşakta iki aracın çarpıştığı görülüyor. Kaza sonrası araçlardan biri ortadan ikiye ayrılıyor. Parçalanan araçtan yola düşen sürücü ise bir süre sonra ayağa kalkarak hiçbir şey olmamış gibi yürüyor. İşte akılalmaz kazanın görüntüleri...
ARAÇ İKİYE BÖLÜNDÜ
Pamukçu'nun otomobili, çarpışmanın şiddetiyle ortadan ikiye bölündü. Otomobilin arka kısmı 100 metre sürüklenerek bir market zincirinin klimalarına çarparak durdu. Ön kısmı ise yol ortasında spin attıktan sonra döndü. Bu sırada direksiyondaki Ümit Pamukçu da yola savruldu. Diğer otomobil ise yan yattı. Kazada sürücüler Ümit Pamukçu ve Nurullah Akar ile Akar'ın aracındaki Hakan Arslan ve Dilek Gürbey hafif yaralandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Çapmanın şiddetiyle Pamukçu'nun otomobili ikiye bölünürken, otomobilin arka tarafı savrulup kamera kadrajından çıkıyor, ön kısmı ise çevresinde bir tur döndükten sonra duruyor. Bu sırada sürücü Pamukçu ise yola savruluyor. Görüntülerde, bir süre olduğu yerde oturan Pamukçu'nun ayağa kalkıp yürüdüğü görülüyor.