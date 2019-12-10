Antalya'da akılalmaz kaza: Araç ikiye bölündü! Yürüyüp gitti...

ARAÇ İKİYE BÖLÜNDÜ

Pamukçu'nun otomobili, çarpışmanın şiddetiyle ortadan ikiye bölündü. Otomobilin arka kısmı 100 metre sürüklenerek bir market zincirinin klimalarına çarparak durdu. Ön kısmı ise yol ortasında spin attıktan sonra döndü. Bu sırada direksiyondaki Ümit Pamukçu da yola savruldu. Diğer otomobil ise yan yattı. Kazada sürücüler Ümit Pamukçu ve Nurullah Akar ile Akar'ın aracındaki Hakan Arslan ve Dilek Gürbey hafif yaralandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.