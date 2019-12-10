ŞOK marketlerde haftanın fırsatları dolu dolu! ŞOK 11 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu listesi
ŞOK aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Gıda ürünlerinden temizlik ve bakım ürünlerine birçok sürprizin yer aldığı 11-17 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli Cillit Bang Yağ/Kir Sökücü Sprey 34 TL yerine 16 TL'y satılacak. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte ŞOK 11 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu...
10.12.2019 14:46
- Son Güncelleme: 10.12.2019 14:46
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