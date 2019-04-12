BİM 12 Nisan 2019! BİM aktüel ürünler Cuma indirimleri ile burada! BİM'de bu hafta sürpriz ürünler...

40'' Full HD Dahili Uydu Alıcılı Led Televizyon keysmart

• Full HD

• 2 HDMI

• 1 USB

• DVB-T2/C/S2

• 1 Scart

• 500 Hz ppr

• USB'ye yayın kayıt etme

• 500 Hz PPR sayesinde hareketli sahnelerde daha net ve daha yüksek görüntü performansı

• FHD: HD çözünürlüğe sahip televizyonlara göre tam 2 kat daha fazla piksele sahip FHD televizyonlar çok daha gerçekçi ve doğal bir seyir deneyimi sağlar.