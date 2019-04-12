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BİM 12 Nisan 2019! BİM aktüel ürünler Cuma indirimleri ile burada! BİM'de bu hafta sürpriz ürünler...

12 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz gün yayınlanmış, indirimli ürünlerin de belli olmasıyla birlikte müşteriler cuma gününü beklemişti. Çeşit çeşit ürünlerin bulunduğu BİM aktüel ürünler kataloğundaki listeyi haberimizde derledik. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler bulunuyor? İşte 12 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu...

12.04.2019 10:09 - Son Güncelleme: 12.04.2019 10:09
BİM 12 Nisan 2019! BİM aktüel ürünler Cuma indirimleri ile burada! BİM'de bu hafta sürpriz ürünler...

BİM'de 12 Nisan Cuma indirimleri satışa çıktı. Teknoloji ürünlerinin yer aldığı katalogda, züccaciye ve tekstil ürünleride bulunuyor. Özellikle ev hanımlarının dikkatini çekecek olan BİM aktüel ürünlerde mutfak işlerinde yardımcı olacak ürünler yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte 12 Nisan 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 12 Nisan 2019! BİM aktüel ürünler Cuma indirimleri ile burada! BİM'de bu hafta sürpriz ürünler...

40'' Full HD Dahili Uydu Alıcılı Led Televizyon keysmart

• Full HD
• 2 HDMI
• 1 USB
• DVB-T2/C/S2
• 1 Scart
• 500 Hz ppr
• USB'ye yayın kayıt etme
• 500 Hz PPR sayesinde hareketli sahnelerde daha net ve daha yüksek görüntü performansı
• FHD: HD çözünürlüğe sahip televizyonlara göre tam 2 kat daha fazla piksele sahip FHD televizyonlar çok daha gerçekçi ve doğal bir seyir deneyimi sağlar.

BİM 12 Nisan 2019! BİM aktüel ürünler Cuma indirimleri ile burada! BİM'de bu hafta sürpriz ürünler...

Cep Telefonu Samsung Galaxy J7 Prime 2

• Exynos 7870 İşlemci, 1.6 gHz 8 Çekirdek
• Arka Kamera 13 Mp, Ön Kamera 13 Mp
• Batarya 3300 mAh
• 5,5" Ekran Boyutu
• Android 7.1.0
• Parmak İzi Okuyucu
• Dahili Hafıza 32 GB Ram 3 GB
• FM-Radyo
• Samsung Türkiye Garantili

BİM 12 Nisan 2019! BİM aktüel ürünler Cuma indirimleri ile burada! BİM'de bu hafta sürpriz ürünler...

Cyclone Elektrikli Süpürge Arnica

• Dar uçlu boru, koltuk temizleme aparatı, perde fırçası, aksesuar askısı
• Yüksek performanslı yeni süpürme ucu
• Teleskobik emiş borusu
• Yıkanabilir AFS filtre
• 2,5 litre toz haznesi

BİM 12 Nisan 2019! BİM aktüel ürünler Cuma indirimleri ile burada! BİM'de bu hafta sürpriz ürünler...

Saç Kurutma Makinesi Gloria Fakir

• 2 farklı hız ayarı
• 3 farklı sıcaklık ayarı
• Difüzör/vigo başlığı ile saça daha dolgun ve hacimli şekil verebilme
• Hava yönlendirici başlığı
• ~1.8 m kablo uzunluğu
• Soğuk fön ayarı
• 2200 W DC motor gücü

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