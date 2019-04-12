BİM 12 Nisan 2019! BİM aktüel ürünler Cuma indirimleri ile burada! BİM'de bu hafta sürpriz ürünler...
12 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz gün yayınlanmış, indirimli ürünlerin de belli olmasıyla birlikte müşteriler cuma gününü beklemişti. Çeşit çeşit ürünlerin bulunduğu BİM aktüel ürünler kataloğundaki listeyi haberimizde derledik. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler bulunuyor? İşte 12 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu...
12.04.2019 10:09
- Son Güncelleme: 12.04.2019 10:09
BİM'de 12 Nisan Cuma indirimleri satışa çıktı. Teknoloji ürünlerinin yer aldığı katalogda, züccaciye ve tekstil ürünleride bulunuyor. Özellikle ev hanımlarının dikkatini çekecek olan BİM aktüel ürünlerde mutfak işlerinde yardımcı olacak ürünler yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte 12 Nisan 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
40'' Full HD Dahili Uydu Alıcılı Led Televizyon keysmart
• Full HD
• 2 HDMI
• 1 USB
• DVB-T2/C/S2
• 1 Scart
• 500 Hz ppr
• USB'ye yayın kayıt etme
• 500 Hz PPR sayesinde hareketli sahnelerde daha net ve daha yüksek görüntü performansı
• FHD: HD çözünürlüğe sahip televizyonlara göre tam 2 kat daha fazla piksele sahip FHD televizyonlar çok daha gerçekçi ve doğal bir seyir deneyimi sağlar.
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