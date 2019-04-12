Yeşilçam'ın yıldızı Müjde Ar'ın ablası bakın kim çıktı! Çok şaşıracaksınız

Unutulmaz pek çok Yeşilçam filminin başrolünde hep var, Müjde Ar. Filmleri ile çok konuşulan Müjde Ar en az filmleri kadar özel hayatı ile de çok konuşulan isimlerden biri oldu. Hala en çok merak edilen isimlerden biri olan Müjde Ar'ın ablası çok ünlü bir isim çıktı. Peki Müjde Ar'ın en az kendisi kadar ünlü olan ablası kim? İşte başta Yeşilçam'ın yıldızı Müjde Ar olmak üzere ünlülerin akrabaları.

12.04.2019 11:31 - Son Güncelleme: 12.04.2019 12:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





