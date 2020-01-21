Bilim insanları gözleri kanayan çocuğun durumuna açıklık getiremedi!

Dünya üzerinde olan kimi olaylara ne kadar kafa yorarsak yoralım bir anlam veremiyoruz. Hatta bu olaylara yıllarını verip inceleyen uzmanlar, bilim adamları bile bu tarz gizemli olayları açıklayamıyor.



İşte bilimin ve insan aklının açıklayamadığı o gizemli olaylar...