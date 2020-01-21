Bilim insanları gözleri kanayan çocuğun durumuna açıklık getiremedi!
Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan birçok olayın açıklaması bilim insanları tarafından bile yapılamadı. Norveç'te görülen gizemli mavi ışıktan, İngiltere semalarındaki turuncu gölgeli cisime kadar birçok doğaüstü olayın detayı, bilim insanlarının değerlendirmesinden geçmesine rağmen açıklanamadı. Bilim insanları son olarak, gözü kanayan 15 yaşındaki genç üzerinde araştırma yaptı. İşte dünya üzerinde yaşanmış ancak bilimin açıklık getiremediği ürpertici olaylar...
PENİTENTES
Bazı dağ tepelerinde görülebiliyor. Güneş ışınlarının buzullara yansıması sonucunda oluştukları belirtiliyor. Beyaz sivri başlıklar takmış, kortej halinde yürüyen rahibelerin uzaktan görüntüsünü andırdığından "penitenes" adı verilen bu garip doğal oluşumun neden sadece bazı yerlerde meydana geldiği bilinmiyor.