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Bilim insanları gözleri kanayan çocuğun durumuna açıklık getiremedi!

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan birçok olayın açıklaması bilim insanları tarafından bile yapılamadı. Norveç'te görülen gizemli mavi ışıktan, İngiltere semalarındaki turuncu gölgeli cisime kadar birçok doğaüstü olayın detayı, bilim insanlarının değerlendirmesinden geçmesine rağmen açıklanamadı. Bilim insanları son olarak, gözü kanayan 15 yaşındaki genç üzerinde araştırma yaptı. İşte dünya üzerinde yaşanmış ancak bilimin açıklık getiremediği ürpertici olaylar...

21.01.2020 07:39 - Son Güncelleme: 21.01.2020 07:39
Bilim insanları gözleri kanayan çocuğun durumuna açıklık getiremedi!

Dünya üzerinde olan kimi olaylara ne kadar kafa yorarsak yoralım bir anlam veremiyoruz. Hatta bu olaylara yıllarını verip inceleyen uzmanlar, bilim adamları bile bu tarz gizemli olayları açıklayamıyor.

İşte bilimin ve insan aklının açıklayamadığı o gizemli olaylar...

Bilim insanları gözleri kanayan çocuğun durumuna açıklık getiremedi!

Norveç semalarında görülen bu gizemli turkuvaz ışıklar, çevrede oturanların kafasını epey kurcalamıştı. Kimileri bu ışığın füze denemesinden kaynaklandığını düşünürken kimileri de UFO olduğuna inanmıştı

Bilim insanları gözleri kanayan çocuğun durumuna açıklık getiremedi!

İngiltere'nin Cumbria bölgesinde turuncu renkli uçan cisimler görülmüştü.

Bilim insanları gözleri kanayan çocuğun durumuna açıklık getiremedi!

Mayıs 2009'da İngiltere'nin Liverpool kentinde turuncu renkli yuvarlak nesnelerin UFO olduğu iddia edilmişti.

Bilim insanları gözleri kanayan çocuğun durumuna açıklık getiremedi!

PENİTENTES
Bazı dağ tepelerinde görülebiliyor. Güneş ışınlarının buzullara yansıması sonucunda oluştukları belirtiliyor. Beyaz sivri başlıklar takmış, kortej halinde yürüyen rahibelerin uzaktan görüntüsünü andırdığından "penitenes" adı verilen bu garip doğal oluşumun neden sadece bazı yerlerde meydana geldiği bilinmiyor.

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