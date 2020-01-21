BİM 21 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
BİM 21 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğundaki indirimler bugün satışa çıkıyor. Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunu sayfamızda derledik. Domates salçası, sivas balı, ballı fıstık ezmesi gibi ürünlerin yanı sıra kozmetik ürünleri de dikkat çeken indirimler arasında. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? BİM müşterilerini bu hafta neler bekliyor? İşte 21 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...
21.01.2020 08:01
- Son Güncelleme: 21.01.2020 08:05
BİM 21 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? BİM'de bu hafta çeşit çeşit ürünler yer alıyor. Makyaj malzemeleri, bakım ürünleri ve gıda ürünlerinin yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu. Birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı BİM kataloğuna sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, haftanın sürprizleri neler? BİM'de bu hafta indirimli neler olacak? İşte BİM 21 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu...
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