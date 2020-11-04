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Afrinli yapışık ikizler, Hatay'a getirildi

Suriye'nin Afrin kentinde 8 gün önce dünyaya gelen yapışık siyam ikizleri, Hatay'a getirildi. Hatay'ın Kumlu ilçesindeki Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'ndan ambulansla alınan 4 kilo 200 gramlık yapışık ikiz bebekler, tedavileri için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü.

04.11.2020 16:10 - Son Güncelleme: 04.11.2020 16:50
Afrinli yapışık ikizler, Hatay'a getirildi

Suriye'nin Afrin kentinde 8 gün önce dünyaya gelen yapışık siyam ikizleri, Hatay'a getirildi.

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Afrinli yapışık ikizler, Hatay'a getirildi

Hatay'ın Kumlu ilçesindeki Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'ndan ambulansla alınan 4 kilo 200 gramlık yapışık ikiz bebekler, tedavileri için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü.

Afrinli yapışık ikizler, Hatay'a getirildi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Esra Yazarlı, sezaryenle 8 gün önce dünyaya gelen bebeklerin, gövdelerinden birbirlerine yapışık olduğunu söyledi.

Afrinli yapışık ikizler, Hatay'a getirildi

Siyam ikizlerinin her birinin iki ayağı ile sağda ve solda bir kollarının bulunduğunu belirten Yazar, "Bebeklerin, birçok iç organı birbirine yapışık halde. Suriye'de sezaryenle doğan bebeklerimiz bize 8 gün önce geldi. Bebekler vücutlarının orta hattında birleşmişler.

Afrinli yapışık ikizler, Hatay'a getirildi

Her ikisinin iki ayağı var, her birinin sağda ve solda birer kolları var. Orta hatta birleştiği için akciğer ve kalp sıkıntısı oluşmuş. Akciğerler birleştiği için sağda ve soldaki akciğer dokuları duruyor ama yapışık ve işlevsiz görünüyor.

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