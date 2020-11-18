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Bilim insanları araştırdı! Kullananlar dikkat! Sigara içenler koronavirüsten 3 kat daha fazla etkileniyor...

Bilim insanları koronavirüse karşı çarpıcı bir araştırmaya imza attı. ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, sigara içmenin bağışıklık sistemini zayıflatarak 3 kat daha fazla hücrenin koronavirüs ile enfekte olmasına neden olduğunun ortaya koydu.

18.11.2020 17:52 - Son Güncelleme: 18.11.2020 18:02
Bilim insanları araştırdı! Kullananlar dikkat! Sigara içenler koronavirüsten 3 kat daha fazla etkileniyor...

Bilim insanları koronavirüse karşı çarpıcı bir araştırmaya imza attı.

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Bilim insanları araştırdı! Kullananlar dikkat! Sigara içenler koronavirüsten 3 kat daha fazla etkileniyor...

ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, sigara içmenin bağışıklık sistemini zayıflatarak 3 kat daha fazla hücrenin koronavirüs ile enfekte olmasına neden olduğunun ortaya koydu.

Bilim insanları araştırdı! Kullananlar dikkat! Sigara içenler koronavirüsten 3 kat daha fazla etkileniyor...

ABD'de Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles araştırmacıları tarafından yapılan ve 'Cell Stem Cell' bilimsel dergisinde yayımlanan koronavirüs ile sigara arasındaki ilişki konulu çalışmada, sigara içmenin vücudun bağışıklık tepkisini azaltarak ciddi koronavirüs enfeksiyonu riskini artırdığı ortaya çıktı.

Bilim insanları araştırdı! Kullananlar dikkat! Sigara içenler koronavirüsten 3 kat daha fazla etkileniyor...

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ MOLEKÜLLERİNİ ETKİLİYOR
İnsan kök hücrelerinden solunum sistemi modelleri üzerinde yapılan laboratuvar çalışmalarına göre sigara içmek, 'interferon' adı verilen önemli bağışıklık sistemi moleküllerinin düzgün çalışmasını engelliyor.

Bilim insanları araştırdı! Kullananlar dikkat! Sigara içenler koronavirüsten 3 kat daha fazla etkileniyor...

İnterferonların, istilacı patojene saldırması için enfekte olmuş hücrelere proteinler yapmalarını söyleyen haberciler olduğu ve enfeksiyonun başlangıcında mücadele için gerekli olduğu belirtilirken; ayrıca, bağışıklık sisteminden destek topladıkları ve enfekte olmamış hücreleri virüse hazırlanmaları için uyardığı ifade edildi.

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