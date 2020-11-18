Bilim insanları araştırdı! Kullananlar dikkat! Sigara içenler koronavirüsten 3 kat daha fazla etkileniyor...

İnterferonların, istilacı patojene saldırması için enfekte olmuş hücrelere proteinler yapmalarını söyleyen haberciler olduğu ve enfeksiyonun başlangıcında mücadele için gerekli olduğu belirtilirken; ayrıca, bağışıklık sisteminden destek topladıkları ve enfekte olmamış hücreleri virüse hazırlanmaları için uyardığı ifade edildi.