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Adana'da ortaya çıktı milyonda bir görülüyor! Bahçesinde buldu uzmanları bile şaşırttı, meğer...

Tükettiğimiz besinlere dair şaşırtan olaylar son dönemlerde giderek arttı. Onlardan bir tanesi Adana'da yaşandı. Adana'da bir vatandaşın bahçesinde bulduğu 4 katmanlı yumurtanın içinden çıkan yumurta önce görenleri sonra da uzmanları şaşırttı. Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, milyonda bir görülen yumurtayla ilgili, "Ben veterinerlik hayatımda böyle bir şeye denk gelmedim" dedi.

18.11.2020 11:44 - Son Güncelleme: 18.11.2020 11:44
Adana'da ortaya çıktı milyonda bir görülüyor! Bahçesinde buldu uzmanları bile şaşırttı, meğer...

Adana'nın Seyhan ilçesinde gül ticareti yapan Tahir Tayboğa, havlamalarından rahatsız olduğu köpekleri kovmak için dışarı çıktı. Tayboğa bu sırada tavuk tüyleri ve yanında da yumurtaya benzer bir cisim gördü.

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Adana'da ortaya çıktı milyonda bir görülüyor! Bahçesinde buldu uzmanları bile şaşırttı, meğer...

Bulduğu yumurtanın dış kabuğu normal yumurtaya benzemezken onun iç tarafının yumurta kabuğu olduğunu ve 4 kattan oluştuğunu içinde de normal bir yumurta olduğunu gördü.

Adana'da ortaya çıktı milyonda bir görülüyor! Bahçesinde buldu uzmanları bile şaşırttı, meğer...

Tayboğa, ilk defa böyle bir yumurta gördüğünü belirterek, "Kat kat olan yumurtanın içinde bir yumurta daha vardı. Ben ne olduğunu bilemiyorum, bilim adamlarına sormak lazım. Hayatımda ilk defa görüyorum, ilk anda ellemeye dahi korktum acaba rüyamı görüyorum diye düşündüm" dedi.

Adana'da ortaya çıktı milyonda bir görülüyor! Bahçesinde buldu uzmanları bile şaşırttı, meğer...

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse ise bunun milyonda bir denk gelinecek vaka olduğunu belirterek, 36 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir yumurta gördüğünü söyledi.

Adana'da ortaya çıktı milyonda bir görülüyor! Bahçesinde buldu uzmanları bile şaşırttı, meğer...

Köse, "Yumurta oluşum sürecini tamamlayamayıp tavuk yumurtlayamazsa, vücut kaplamayı yapmadığını farz ederek ikinci bir kez kalsiyum ile kaplıyor. Bu anatomik bir bozukluk, ancak milyonda bir görülebilir. Ben veterinerlik hayatımda böyle bir şeye denk gelmedim. Ama bilimsel bir mantığı ve açıklaması var. Yumurta kabuğu oluştuktan sonra anatomik veya yapısal bozukluklar sebebiyle yoluna devam etmezse üzerine ikinci bir kabuk oluşturuluyor"

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