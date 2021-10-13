4 gün sonra acı haber geldi! Isparta'da minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada ölü sayısı yükseldi...
Isparta'da minibüsün elma yüklü kamyonete, ardından da savrularak tankere çarptığı kazada ağır yaralanan ve minibüs sürücüsünün Remzi Sarıhan'ın oğlu olduğu öğrenilen 17 yaşındaki Adem Sarıhan da kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti. İşte detaylar...
13.10.2021 05:16
- Son Güncelleme: 13.10.2021 05:27
Feci kaza 8 Ekim günü saat 15.10 sıralarında Isparta-Konya karayolu 60'ıncı kilometresinde meydana geldi.
Isparta istikametine seyir halindeki 34 JM 983 plakalı minibüs şerit ihlali yapması sonucu karşı yönden gelen 07 LL 200 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.