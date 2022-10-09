Artvin'i sel vurdu! Şiddetli yağış dereleri taşırdı yollar çamurla kaplandı
Son dakika haberleri... Artvin'de şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı. Derelerin taştığı Yusufeli ilçesinde yeni yerleşim yeri ve mevcut ilçe merkezi cadde ve sokakları çamurla kaplandı.
09.10.2022 16:44 - Son Güncelleme: 09.10.2022 17:01
VALİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "Kısa sürede aynı noktaya ciddi boyutta bir yağış geldi. Olumsuz bir durum yok, yaralanan vs. Sadece ilçe merkezinde iki araç sular altında kaldı"