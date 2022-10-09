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Artvin'i sel vurdu! Şiddetli yağış dereleri taşırdı yollar çamurla kaplandı

Son dakika haberleri... Artvin'de şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı. Derelerin taştığı Yusufeli ilçesinde yeni yerleşim yeri ve mevcut ilçe merkezi cadde ve sokakları çamurla kaplandı.

09.10.2022 16:44 - Son Güncelleme: 09.10.2022 17:01
Artvin’i sel vurdu! Şiddetli yağış dereleri taşırdı yollar çamurla kaplandı

Artvin'de etkili olan yağışlar Yusufeli ilçesinde dolu şekilde devam etti. İlçe merkezinde 15 dakika süren dolu yağışı cadde ve sokakları beyaza büründü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Artvin’i sel vurdu! Şiddetli yağış dereleri taşırdı yollar çamurla kaplandı

İlçede dolu yağışı yerini şiddetli yağmura bırakınca, taşan dereler heyelana neden oldu.

Artvin’i sel vurdu! Şiddetli yağış dereleri taşırdı yollar çamurla kaplandı

Cadde ve sokaklar yağmur ve çamur sularıyla kaplandı.

Artvin’i sel vurdu! Şiddetli yağış dereleri taşırdı yollar çamurla kaplandı

Ekipler kapanan yolları açmak için çalışmalarına başlarken, yüksek köylerde kuvvetli yağışın devam ettiği ve sel riskin olduğu belirtildi.

Artvin’i sel vurdu! Şiddetli yağış dereleri taşırdı yollar çamurla kaplandı

VALİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "Kısa sürede aynı noktaya ciddi boyutta bir yağış geldi. Olumsuz bir durum yok, yaralanan vs. Sadece ilçe merkezinde iki araç sular altında kaldı"

Artvin’i sel vurdu! Şiddetli yağış dereleri taşırdı yollar çamurla kaplandı
Artvin’i sel vurdu! Şiddetli yağış dereleri taşırdı yollar çamurla kaplandı
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