Esra Erol'u ölümle tehdide gözaltı! Mustafa Çabuk'un sapkın müridi Hasan D. kıskıvrak yakalandı
Sözde mehdi Mustafa Çabuk'un tutuklanmasının ardından 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' isimli suç örgütünün Hasan D. isimli sapkın müridi Esra Erol'u tehdit etmeye kalkıştı. Başarılı sunucu Esra Erol ise "Gerçekleri ortaya çıkarmaya devam edeceğim" diyerek tehdide boyun eğmedi. Erol'a yönelik tehdit içerikli video paylaşıp skandal sözler sarf eden sözde mürit İstanbul'un Pendik ilçesinde kıskavrak yakalandı.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 16:51Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 16:58