Esra Erol’u ölümle tehdide gözaltı! Mustafa Çabuk’un sapkın müridi Hasan D. kıskıvrak yakalandı

Kendini 'mehdi' ilan eden Mustafa Çabuk isimli sapkın, 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' adını verdiği suç örgütüyle yüzlerce kişiyi kandırdı.





SAHTE MEHDİ VE 15 MÜRİDİ TUTUKLANDI



Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyündeki Koç Termal Tesisi ve Hilal Doğa Evleri'ne konumlanan sözde tarikatta sahte mehdi Çabuk, insanların dini inanç ve duygularını istismar etti.