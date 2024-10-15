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Esra Erol'u ölümle tehdide gözaltı! Mustafa Çabuk'un sapkın müridi Hasan D. kıskıvrak yakalandı

Sözde mehdi Mustafa Çabuk'un tutuklanmasının ardından 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' isimli suç örgütünün Hasan D. isimli sapkın müridi Esra Erol'u tehdit etmeye kalkıştı. Başarılı sunucu Esra Erol ise "Gerçekleri ortaya çıkarmaya devam edeceğim" diyerek tehdide boyun eğmedi. Erol'a yönelik tehdit içerikli video paylaşıp skandal sözler sarf eden sözde mürit İstanbul'un Pendik ilçesinde kıskavrak yakalandı.

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 16:51 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 16:58
Esra Erol’u ölümle tehdide gözaltı! Mustafa Çabuk’un sapkın müridi Hasan D. kıskıvrak yakalandı

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında işlenen 'Sahte Mehdi' konusu çokça konuşuldu.

Esra Erol’u ölümle tehdide gözaltı! Mustafa Çabuk’un sapkın müridi Hasan D. kıskıvrak yakalandı

Kendini 'mehdi' ilan eden Mustafa Çabuk isimli sapkın, 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' adını verdiği suç örgütüyle yüzlerce kişiyi kandırdı.

Esra Erol’u ölümle tehdide gözaltı! Mustafa Çabuk’un sapkın müridi Hasan D. kıskıvrak yakalandı



SAHTE MEHDİ VE 15 MÜRİDİ TUTUKLANDI

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyündeki Koç Termal Tesisi ve Hilal Doğa Evleri'ne konumlanan sözde tarikatta sahte mehdi Çabuk, insanların dini inanç ve duygularını istismar etti.

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