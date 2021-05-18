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Beyoğlu’nda kız kaçırma kavgası! Bıçak, zincir, sopa ve fırçalar havada uçuştu

Son dakika haberine göre İstanbul Beyoğlu'nda kız kaçırma kavgası meydan muharebesine dönüştü. 19 yaşındaki evli gençle kaçan 14 yaşındaki kızın ailesi bıçak, zincir ve sopalarla saldırdı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından emniyete götürüldü. Sopa, bıçak, zincir ve fırçaların havada uçuştuğu ve gencin bıçaklandığı o dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.

18.05.2021 09:52 - Son Güncelleme: 18.05.2021 10:03
Beyoğlu’nda kız kaçırma kavgası! Bıçak, zincir, sopa ve fırçalar havada uçuştu

Beyoğlu'nda 19 yaşındaki evli bir gençle kaçan 14 yaşındaki kızın ailesi, bıçak ve sopalarla gencin ailesine saldırdı. Kavganın ardından taraflar ayrılırken, kızın ailesi öğleden sonra bu kez bıçak, zincir, sopa ve fırçalarla saldırıya geçti.

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Beyoğlu’nda kız kaçırma kavgası! Bıçak, zincir, sopa ve fırçalar havada uçuştu

Ortalığın savaş alanına döndüğü meydan kavgası ve bir gencin bıçaklandığı an, kameralara saniye saniye yansıdı. Kavgada ağır yaralanan genci bıçaklayan saldırgan ise Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Beyoğlu’nda kız kaçırma kavgası! Bıçak, zincir, sopa ve fırçalar havada uçuştu

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde 14 yaşındaki Suriye uyruklu Hülya C., 1 ay önce başka bir kızla evlenen 19 yaşındaki Mehdi D. ile birlikte kaçtı. Kızın ailesi çocuklarından haber alamaması üzerine Mehdi D.'nin babası Yasser D.'nin evinin önüne geldi.

Beyoğlu’nda kız kaçırma kavgası! Bıçak, zincir, sopa ve fırçalar havada uçuştu

Ailenin kızını istemesi üzerine Yasser D. oğlunun ve kızın kaçtıklarını ve nereye gittiklerini bilmediğini söyledi. Bunun üzerine kızın ailesi tekme ve yumruklarla Yasser D.'ye ve ailesi saldırdı. Ortalığın bir anda karıştığı ve bıçakların çekildiği kavgada esnafın ve vatandaşların araya girmesiyle taraflar uzaklaştırıldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Beyoğlu’nda kız kaçırma kavgası! Bıçak, zincir, sopa ve fırçalar havada uçuştu

KAVGA VE GENCİN BIÇAKLANDIĞI ANLAR KAMERADA
Kavganın ardından gelen polis ekipleri, olay yerinde bir süre çalışma yaptıktan sonra şikayetçileri emniyete götürdü. Olaydan yaklaşık 2 saat sonra kızın ailesi, Yasser D.'yi tehdit ederek kızın geri getirilmesini istedi.