Beyoğlu’nda kız kaçırma kavgası! Bıçak, zincir, sopa ve fırçalar havada uçuştu
Son dakika haberine göre İstanbul Beyoğlu'nda kız kaçırma kavgası meydan muharebesine dönüştü. 19 yaşındaki evli gençle kaçan 14 yaşındaki kızın ailesi bıçak, zincir ve sopalarla saldırdı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından emniyete götürüldü. Sopa, bıçak, zincir ve fırçaların havada uçuştuğu ve gencin bıçaklandığı o dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.
18.05.2021 09:52
- Son Güncelleme: 18.05.2021 10:03
Olay, dün saat 14.00 sıralarında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde 14 yaşındaki Suriye uyruklu Hülya C., 1 ay önce başka bir kızla evlenen 19 yaşındaki Mehdi D. ile birlikte kaçtı. Kızın ailesi çocuklarından haber alamaması üzerine Mehdi D.'nin babası Yasser D.'nin evinin önüne geldi.
Ailenin kızını istemesi üzerine Yasser D. oğlunun ve kızın kaçtıklarını ve nereye gittiklerini bilmediğini söyledi. Bunun üzerine kızın ailesi tekme ve yumruklarla Yasser D.'ye ve ailesi saldırdı. Ortalığın bir anda karıştığı ve bıçakların çekildiği kavgada esnafın ve vatandaşların araya girmesiyle taraflar uzaklaştırıldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.