BİM'de haftanın ikinci kampanyası başladı! BİM 18 Mayıs aktüel kataloğuyla giyim, bakım ve parfüm ürünleri revaçta!

BİM 18 Mayıs aktüel kataloğuyla pek çok ürün bugün raflarda yerini alırken giyim, bakım ve parfüm ürünleri ilgi odağı olacak. BİM'de bu hafta Casilli Keseli Şortlu Uyku Takımı, Comfort Family 5'li Kaktüs Nakışlı Renkli Çorap, Naturalove Kaktüs ve Çiçek Figürlü Cam Pipet, Naturalove 50'li Bambu Kokteyl Kürdanı, Aqua Di Polo Edp Parfüm, Ledolet Uzaktan Kumandalı Led Ampul, Marmara Sprey Kolonya, Old Spice Whitewater Deodorant, Garnier Kayısılı Peeling, Old Spice Whitewater Deo Stick ve 3'lü Reflektörlü Kısa Konç Çorap Erkek ürünleri var.

18.05.2021 09:50 - Son Güncelleme: 18.05.2021 09:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





