BİM'de haftanın ikinci kampanyası başladı! BİM 18 Mayıs aktüel kataloğuyla giyim, bakım ve parfüm ürünleri revaçta!
BİM 18 Mayıs aktüel kataloğuyla pek çok ürün bugün raflarda yerini alırken giyim, bakım ve parfüm ürünleri ilgi odağı olacak. BİM'de bu hafta Casilli Keseli Şortlu Uyku Takımı, Comfort Family 5'li Kaktüs Nakışlı Renkli Çorap, Naturalove Kaktüs ve Çiçek Figürlü Cam Pipet, Naturalove 50'li Bambu Kokteyl Kürdanı, Aqua Di Polo Edp Parfüm, Ledolet Uzaktan Kumandalı Led Ampul, Marmara Sprey Kolonya, Old Spice Whitewater Deodorant, Garnier Kayısılı Peeling, Old Spice Whitewater Deo Stick ve 3'lü Reflektörlü Kısa Konç Çorap Erkek ürünleri var.
BİM'de haftanın ikinci kampanyası başladı! BİM 18 Mayıs aktüel kataloğuyla giyim, bakım ve parfüm ürünleri revaçta! Bugün satışa sunulan ürünler arasında Old Spice Whitewater Deodorant, Garnier Kayısılı Peeling, Naturalove Kaktüs ve Çiçek Figürlü Cam Pipet, Aqua Di Polo Edp Parfüm, Casilli Keseli Şortlu Uyku Takımı ve Comfort Family 5'li Kaktüs Nakışlı Renkli Çorap ürünleri dikkat çekmeyi başardı.