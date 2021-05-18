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Yeşilçam efsanelerinden Hababam Sınıfı'ndaki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Hata olur ama böylesi zor olur

Yeşilçam filmlerini yeri hepimiz için ayrı. Zengin kızlar fakir oğlanlar, sımsıcak aileler, kötü adamlar, haylaz çocukları... Hepsi ve daha fazlası Yeşilçam'ın temelini oluşturuyor. Yeşilçam'ın unutulmazları listesinde başı tabi ki oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi isimleri bulunduran Hababam Sınıfı. İlk kez 1976 yılında karşımıza çıkan Hababam Sınıfı'nın haylazları hala hafızalarımızda. O dönem büyük imkansızlıklarla çekilen bu filmler şimdilerde restore ediliyor ve ortaya inanılmaz film hataları çıkıyor. Hababam Sınıfı'ndaki bu hata pes dedirten cinsten...

18.05.2021 12:00 - Son Güncelleme: 18.05.2021 12:01
Yeşilçam efsanelerinden Hababam Sınıfı'ndaki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Hata olur ama böylesi zor olur

Yeşilçam filmlerini yeri hepimiz için ayrı. Zengin kızlar fakir oğlanlar, sımsıcak aileler, kötü adamlar, haylaz çocukları... Hepsi ve daha fazlası Yeşilçam'ın temelini oluşturuyor. Yeşilçam'ın unutulmazları listesinde başı tabi ki oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi isimleri bulunduran Hababam Sınıf. İlk kez 1976 yılında karşımıza çıkan Hababam Sınıfı'nın haylazları hala hafızalarımızda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşilçam efsanelerinden Hababam Sınıfı'ndaki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Hata olur ama böylesi zor olur

O dönem büyük imkansızlıklarla çekilen bu filmler şimdilerde restore ediliyor ve ortaya inanılmaz film hataları çıkıyor. Hababam Sınıfı'ndaki bu hata pes dedirten cinsten...

Yeşilçam efsanelerinden Hababam Sınıfı'ndaki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Hata olur ama böylesi zor olur

Ferit ise "Annesine çekmiş oğlum!" diye cevap veriyor!

Yeşilçam efsanelerinden Hababam Sınıfı'ndaki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Hata olur ama böylesi zor olur

Sürekli oğlunu görmeye gittiği için okuldan kaçan Ferit, sonunda Mahmut Hoca'ya durumu açıklamaya karar veriyor.

Yeşilçam efsanelerinden Hababam Sınıfı'ndaki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Hata olur ama böylesi zor olur

Mahmut Hocaya evli olduğunu söyleyen Ferit bir de "5 aylık kızım var" diyor.