Türkiye için ürkütücü haber! Hızla çoğalıyorlar... (Dünyanın en ölümcül canlıları)

Balığı Ören açıklarında dalış yaparken yakalayan Göray Karadut, balıkların Gökova Körfezi'ni de istila ettiğini belirterek, "Ege Denizi'nin güneyinde Ören'deyiz. Akdeniz ve Ege'nin birleştiği bölgedeyiz. 30 yıldır daldığım bu sularda daha önce hiç rastlamadığım bir balığa denk geldim. Aslan balığıyla karşılaştım. Son derece tehlikeli bir balık türü. Bu balığın sularımıza gelmesi büyük bir tehlike arz ediyor. Bu balıklar Kuzey Ege Denizi'ne kadar ulaşır. Bu balığın buralara kadar gelmesi çok ürkütücü. Bu balıktan daldığım anda üç tane gördüm. Birini de emin olmak için vurdum. Üç balıkta aynı bölgedeydi, muhtemelen aynı balığın yavruları bunlar. Bir aslan balığı yavrularıyla beraber tüm bölgeyi kontrolü altına alabilecek kapasitededir. Balıklar sürü halinde değil, birbirlerinden mesafeli olarak ilerliyor ve gittikleri bölgeyi istila ediyor" dedi.