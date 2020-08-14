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Günlerce burnundaki kanamayı durduramadı! Öyle bir şey çıktı ki görenler şok oldu...

Çin'den gelen bu görüntüler kan donduran cinsten! Baş ağrısı ve burun kanaması şikayeti ile doktora giden 51 yaşındaki adamın burnundan öyle bir şey çıktı ki, görenler inanamadı. Yaklaşık 2 hafta boyunca burnundaki kanama durmayan ve baş ağrısı çeken adamın burnunda siyah bir kitle gören doktor, operasyonun ardından öyle bir şeyle karşılaştı ki... Hastanın şikayetleri doğrultusunda muayenesini gerçekleştiren Dr. Liu, 51 yaşındaki adamın burnunda parazit olduğunu tespit etti. Ardındansa operasyona başlandı. Kısa sürede acıdan kurtarılan adamın burnundan oldukça büyük bir parazit çıkarıldı. İşte o kareler...

14.08.2020 05:57 - Son Güncelleme:
Günlerce burnundaki kanamayı durduramadı! Öyle bir şey çıktı ki görenler şok oldu...

Günlerce burnu kanayan ve baş ağrısı sıkıntısı çeken 51 yaşındaki yaşlı adam tüm dünyayı şoke etti.

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Günlerce burnundaki kanamayı durduramadı! Öyle bir şey çıktı ki görenler şok oldu...

Yaklaşık iki hafta boyunca burnu kanayan ve baş ağrısı çeken adamın burnunda siyah bir kitle gören doktorun operasyonu sonrası bakın neyle karşılaştılar.

Günlerce burnundaki kanamayı durduramadı! Öyle bir şey çıktı ki görenler şok oldu...

Çin'in Beihai Halk Hastanesi'nde 10 günü aşkın süredir burnundaki kanama geçmeyen adam, doktor Liu Xiongguang'a gitti.

Günlerce burnundaki kanamayı durduramadı! Öyle bir şey çıktı ki görenler şok oldu...

Hastanın şikayetleri doğrultusunda muayenesini gerçekleştiren Dr. Liu, 51 yaşındaki adamın burnunda parazit olduğunu tespit etti. Ardındansa operasyona başlandı. Kısa sürede acıdan kurtarılan adamın burnundan oldukça büyük bir parazit çıkarıldı.

Günlerce burnundaki kanamayı durduramadı! Öyle bir şey çıktı ki görenler şok oldu...

Burnundan çıkan sülüğün canlı ve fazlaca büyük olması görenleri hayrete düşürdü.

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