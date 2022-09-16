Kırıkkale'de dehşete düşüren olay! Birlikte yaşadığı kadının üzerine kızgın yağ döktü
Son dakika haberleri... Kırıkkale'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir şahıs birlikte yaşadığı kadının yüzüne kızgın yağ döktü. Şüpheli gözaltına alındı.
16.09.2022 13:10 - Son Güncelleme: 16.09.2022 13:10
Kırıkkale'de birlikte yaşadığı kadını, üzerine kızgın yağ döküp yaraladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
A.Ş'nin üzerine kızgın yağ döktüğünü iddia ettiği Ç.D, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.