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Kırıkkale'de dehşete düşüren olay! Birlikte yaşadığı kadının üzerine kızgın yağ döktü

Son dakika haberleri... Kırıkkale'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir şahıs birlikte yaşadığı kadının yüzüne kızgın yağ döktü. Şüpheli gözaltına alındı.

16.09.2022 13:10 - Son Güncelleme: 16.09.2022 13:10
Kırıkkale’de dehşete düşüren olay! Birlikte yaşadığı kadının üzerine kızgın yağ döktü

Kırıkkale'de birlikte yaşadığı kadını, üzerine kızgın yağ döküp yaraladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

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Kırıkkale’de dehşete düşüren olay! Birlikte yaşadığı kadının üzerine kızgın yağ döktü

İddiaya göre, A.Ş. ile Ç.D. (27) arasında Gürler Mahallesi Şehit Ferhat Gencer Sokak'taki evlerinde tartışma çıktı.

Kırıkkale’de dehşete düşüren olay! Birlikte yaşadığı kadının üzerine kızgın yağ döktü

Tartışma seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kırıkkale’de dehşete düşüren olay! Birlikte yaşadığı kadının üzerine kızgın yağ döktü

A.Ş'nin üzerine kızgın yağ döktüğünü iddia ettiği Ç.D, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kırıkkale’de dehşete düşüren olay! Birlikte yaşadığı kadının üzerine kızgın yağ döktü

Yüzünün bir kısmı ile boyun, sol kolu ve göğsünde 2. derece yanık oluşan Ç.D. tedavi altına alındı.

Kırıkkale’de dehşete düşüren olay! Birlikte yaşadığı kadının üzerine kızgın yağ döktü

Gözaltına alınan A.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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