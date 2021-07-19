Aksaray'da korkunç kaza! Acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu

'VAY BAHTI KARALIM' DİYE GÖZYAŞI DÖKTÜ

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cennet Ün de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.