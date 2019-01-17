Beyin tümörü kişilikte veya davranışta değişikliklere neden olabilir! Bu belirtiler beyin tümörünün habercisi...
Beyin tümörü kişilikte veya davranışta değişikliklere neden olabilir...Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, "Kişilerde tavır değişimleri pek çok kez psikolojik boyutlu gibi algılansa da aslında aniden gelişen tavır değişimlerinin altından ''beyin tömürü'' çıkabiliyor. Beyin tümörleri kişilikte veya davranışta değişikliklere neden olabiliyor. Peki beyin tümörünün belirtileri nelerdir? İşte beyin tümörünün habercisi olan o belirtiler...
BEYİN SIVISI...
Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, "Kişilerde tavır değişimleri pek çok kez psikolojik boyutlu gibi algılansa da aslında aniden gelişen tavır değişimlerinin altından ''beyin tömürü'' çıkabiliyor. Beyin tümörleri kişilikte veya davranışta değişikliklere neden olabiliyor. Beyin, yumuşak, süngerimsi bir doku kütlesidir. Kafatası kemikleri ve menings olarak adlandırılan üç adet ince zar tarafından korunmaktadır. Serebrospinal sıvı adı verilen ve suya benzeyen bir sıvı, beyni sarar ve tampon görevi görür. Beyin sıvısı, meningsler arasındaki boşluklar ile beyin içindeki karıncık denilen boşluklarda bulunur" dedi.
BEYNİMİZ AYNI ZAMANDA...
Beyin, yapmayı seçtiğimiz eylemleri (yürümek ve konuşmak, gibi) ve vücudun düşünmeden yaptığı eylemleri (nefes almak, gibi) yönettiğini ifade eden Op.Dr. Bıkmaz, "Beynimiz aynı zamanda duyularımızdan (görme, işitme, dokunma, tat alma ve koklama), hafızamızdan, duygularımız ve kişiliğimizden de sorumludur.
DİĞER KANSERLERLE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA...
Bu, tümörün büyürken normal beyin dokularına basınç uygulamaya başlaması demektir. Bu durum da iltihaba ve beyin şişmesine neden olabilir. Bu nedenle her iki tip tümörün de mümkün olduğunca çabuk tedavi edilmesi çok önemlidir. Bir tümör, beynin kendisinden kaynaklanmışsa birincil beyin tümörü olarak adlandırılır.
Bazen kanser beyne akciğer veya göğüs gibi başka alanlardan yayılabilir. O zaman bu tip tümörler, ikincil (veya metastatik) beyin tümörü olarak adlandırılır. Diğer kanserlerle karşılaştırıldığında beyin tümörleri nispeten az görülmektedir; ancak yerleşimleri ve bazen agresif yapılarından ötürü tehlikeli oldukları düşünülmektedir" diye konuştu.