Adana'da dehşet! "Merhaba" dediği adam hayatının şokunu yaşattı: Taciz, tecavüz girişimi ve darp...

Ancak Gökhan K. bir süre sonra tekrar genç kadının evine gelip zorla evde kalıp kadını günlerce darp etti. Bir süre sonra da Uyarlar'ı asansöre binerken yakalayan şahıs onu taciz etti. Kadın da Gökhan K.'den kurtulmak için ona tokat atıp tekrar asansöre bindi ancak zanlı da arkasından binip kadını taciz etti. Bu anlar anbean görüntülendi.