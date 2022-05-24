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Adana'da dehşet! "Merhaba" dediği adam hayatının şokunu yaşattı: Taciz, tecavüz girişimi ve darp...

Adana'da Fide Uyarlar isimli kadın, birkaç kez "merhaba" dediği komşusu tarafından hem tacize uğradı, hem de evinde alıkonularak darbedildi. Genç kadının gördüğü şiddet anları kameralara yansıdı. Uyarlar, şahıstan şikayetçi olurken "Daha sonra çırılçıplak beni soydu ve tecavüz etmeye ve fotoğraflarımı çekmeye çalıştı." dedi.

24.05.2022 12:34 - Son Güncelleme: 24.05.2022 13:10
Adana’da dehşet! Merhaba dediği adam hayatının şokunu yaşattı: Taciz, tecavüz girişimi ve darp...

Adana'da Fide Uyarlar adlı kadın birkaç kez "merhaba" dediği erkek tarafından evinde alıkonulup, asansörde tacize uğradığını, günlerce işkence gördüğünü öne sürerek şikayetçi oldu. Zanlının kadını asansörde taciz etmesi ve evine girip kadını darp etmesi anbean görüntülendi.

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Adana’da dehşet! Merhaba dediği adam hayatının şokunu yaşattı: Taciz, tecavüz girişimi ve darp...

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, İstanbul'da genel koordinatör olarak görev yaparken babası rahatsızlanınca Adana'ya gelen Fide Uyarlar (42) evinin bahçesinde köpeklerini gezdirirken Gökhan K. (45) ile tanıştı.

Adana’da dehşet! Merhaba dediği adam hayatının şokunu yaşattı: Taciz, tecavüz girişimi ve darp...

Sadece birkaç kez Gökhan K. ile merhabalaşan Uyarlar, daha sonra şahsın tacizine maruz kaldı. Uyarlar'ın evine giren şahıs kadını günlerce alıkoyup taciz edip, kolunu kırdı. Kadın ise korkusundan ve bir daha kendisine bulaşmaması için şikayetçi olmadı.

Adana’da dehşet! Merhaba dediği adam hayatının şokunu yaşattı: Taciz, tecavüz girişimi ve darp...

Ancak Gökhan K. bir süre sonra tekrar genç kadının evine gelip zorla evde kalıp kadını günlerce darp etti. Bir süre sonra da Uyarlar'ı asansöre binerken yakalayan şahıs onu taciz etti. Kadın da Gökhan K.'den kurtulmak için ona tokat atıp tekrar asansöre bindi ancak zanlı da arkasından binip kadını taciz etti. Bu anlar anbean görüntülendi.

Adana’da dehşet! Merhaba dediği adam hayatının şokunu yaşattı: Taciz, tecavüz girişimi ve darp...

Uyarlar, bunun üzerine zanlıdan şikayetçi oldu. Zanlı da kadın kendisine tokat attığı için şikayetçi olunca Fide Uyarlar hem şüpheli hem de müşteki oldu. Olay uzlaşmaya gidince kadın bir daha kendisini rahatsız etmeme karşılığında zanlı ile uzlaştı.

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