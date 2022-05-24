Adana'da dehşet! "Merhaba" dediği adam hayatının şokunu yaşattı: Taciz, tecavüz girişimi ve darp...
Adana'da Fide Uyarlar isimli kadın, birkaç kez "merhaba" dediği komşusu tarafından hem tacize uğradı, hem de evinde alıkonularak darbedildi. Genç kadının gördüğü şiddet anları kameralara yansıdı. Uyarlar, şahıstan şikayetçi olurken "Daha sonra çırılçıplak beni soydu ve tecavüz etmeye ve fotoğraflarımı çekmeye çalıştı." dedi.
24.05.2022 12:34 - Son Güncelleme: 24.05.2022 13:10
Adana'da Fide Uyarlar adlı kadın birkaç kez "merhaba" dediği erkek tarafından evinde alıkonulup, asansörde tacize uğradığını, günlerce işkence gördüğünü öne sürerek şikayetçi oldu. Zanlının kadını asansörde taciz etmesi ve evine girip kadını darp etmesi anbean görüntülendi.
Ancak Gökhan K. bir süre sonra tekrar genç kadının evine gelip zorla evde kalıp kadını günlerce darp etti. Bir süre sonra da Uyarlar'ı asansöre binerken yakalayan şahıs onu taciz etti. Kadın da Gökhan K.'den kurtulmak için ona tokat atıp tekrar asansöre bindi ancak zanlı da arkasından binip kadını taciz etti. Bu anlar anbean görüntülendi.