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Çelik gibi hafıza keskin zeka! Beyni geliştiren süper besinler... Mutlaka tüketin

Çelik gibi hafıza keskin zeka... Beyni geliştiren süper besinler... Gün içinde yiyip içtiklerimiz sağlığımızı doğrudan etkilerken fiziksel gelişimde olduğu kadar zihinsel gelişimde büyük önem taşıyor. Özellikle sağlıklı bir beyin ve keskin zeka her bireyin isteyeceği bir şey... Peki vücut sağlığımızı korumak ve geliştirmek için nasıl beslenmeliyiz? İşte sağlıklı bir beyin için tüketmeni gereken süper besinler...

23.06.2022 17:24 - Son Güncelleme: 23.06.2022 17:24
Çelik gibi hafıza keskin zeka! Beyni geliştiren süper besinler... Mutlaka tüketin

Gün içinde yiyip içtiklerimiz sağlığımızı doğrudan etkilerken fiziksel gelişimde olduğu kadar zihinsel gelişimde büyük önem taşıyor. Özellikle sağlıklı bir beyin ve keskin zeka her bireyin isteyeceği bir şey...

BEYNİ GELİŞTİREN SÜPER BESİNLER

Peki vücut sağlığımızı korumak ve geliştirmek için nasıl beslenmeliyiz? İşte sağlıklı bir beyin için tüketmeni gereken süper besinler...

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Çelik gibi hafıza keskin zeka! Beyni geliştiren süper besinler... Mutlaka tüketin

YAĞLI BALIK

Somon, sardalya, uskumru ve lüfer gibi yağlı balıkları düzenli olarak tüketmek beyin sağlığı için önemli. Çünkü, yağlı balıklar, optimal beyin fonksiyonları için gerekli omega-3 yağ asitlerini içeriyor. Yeni nöron oluşumunu sağlamak ve sürdürmek için gerekli yapı taşlarını sağlıyorlarlar ve beyin iltihaplanma riskini en aza indiriyorlar.

Çelik gibi hafıza keskin zeka! Beyni geliştiren süper besinler... Mutlaka tüketin

CEVİZ

Sert kabuklu yemişler; E vitamini, folat, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar gibi beyin koruyucu bileşikler bakımından zenginlerdir. 2011'de British Journal of Nutrition'da yayınlanan ön çalışmada, ceviz içeren bir diyetin genç yetişkinlerde akıl yürütme testlerinde yüzde 11'lik bir artış sağlandığı ortaya çıkmıştır.
Uzmanlar, günde2-3 ceviz tüketimini öneriyor.

Çelik gibi hafıza keskin zeka! Beyni geliştiren süper besinler... Mutlaka tüketin

BAKLAGİLLER

Bezelye, mercimek ve fasulye gibi baklagiller; lif, protein ve antioksidan bakımından zengindir. Özellikle kış aylarında vücudumuzu hastalıklara karşı koruyan baklagiller, içerdikleri yüksek proteinle de beyin için sağlıklı bir seçim olacaktır.

Çelik gibi hafıza keskin zeka! Beyni geliştiren süper besinler... Mutlaka tüketin

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