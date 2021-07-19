Beşiktaş'ta dehşet anları! Polisin silahını almaya çalıştı gazetecilere küfür etti
İstanbul Beşiktaş'ta korku dolu anlar yaşandı. Emrah K. isimli şahıs, anne ve ablası ile tartışarak sinir krizine girdi. Emrah K., ardından da olaya müdahale eden polis memurunun silahını almaya çalıştı. Güçlükle sakinleştirilen şahıs, gazetecilere ve polislere de küfür etti.
19.07.2021 09:38
- Son Güncelleme: 19.07.2021 10:11
Görüntü alan bir gazeteciye de saldıran şahıs polis arabasına zorla götürülürken şahıs gazeteciye tekme attı.