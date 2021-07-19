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Beşiktaş'ta dehşet anları! Polisin silahını almaya çalıştı gazetecilere küfür etti

İstanbul Beşiktaş'ta korku dolu anlar yaşandı. Emrah K. isimli şahıs, anne ve ablası ile tartışarak sinir krizine girdi. Emrah K., ardından da olaya müdahale eden polis memurunun silahını almaya çalıştı. Güçlükle sakinleştirilen şahıs, gazetecilere ve polislere de küfür etti.

19.07.2021 09:38 - Son Güncelleme: 19.07.2021 10:11
Beşiktaş'ta dehşet anları! Polisin silahını aldı gazetecilere küfür etti

Olay saat dün 16.15 sıralarında Beşiktaş Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü Emrah K. annesi ve ablası ile kaldırımda tartışmaya başladı.

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Beşiktaş'ta dehşet anları! Polisin silahını aldı gazetecilere küfür etti

Devriye gezen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, olayı görünce müdahale etti. Polisler Emrah K. yı sakinleştirmek istedi ancak direnen Emrah K. polis memurunun silahını almaya çalıştı.

Beşiktaş'ta dehşet anları! Polisin silahını aldı gazetecilere küfür etti

Bölgeye Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de sevk edildi. Çevreye hakaretler eden eden ve polise zorluk çıkartan şahıs, uzun uğraşlar sonunda gözaltına alındı.

Beşiktaş'ta dehşet anları! Polisin silahını aldı gazetecilere küfür etti

O anlarda şahsın annesi baygınlık geçirerek yere çöktü.

Beşiktaş'ta dehşet anları! Polisin silahını aldı gazetecilere küfür etti

Görüntü alan bir gazeteciye de saldıran şahıs polis arabasına zorla götürülürken şahıs gazeteciye tekme attı.