Rus polislerin ardından askerler de sıcak denizlere iniyor! Akın akın geliyorlar

"ORDU İÇİN DE İZİN ÇIKACAK"

Son 4 yıldır Rus polisinin Türkiye'de tatil yapamadığını aktaran Ayık, bu yasağı kaldıran kararın ise geçen hafta Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsyev tarafından imzalandığını belirtti. Bu kararın son derece önemli olduğuna işaret eden Ayık, şunları söyledi: "Rusya'da yaklaşık bir milyon civarında polis teşkilatı elemanı var, aileleriyle düşündüğümüz zaman yaklaşık 2,5 milyonluk bir potansiyel. Yaklaşık bir o kadar sayıda da asker, ordu mensubu var. Ordu mensupları için henüz bir serbestlik gelmedi, sadece polisler için geldi. Tahmin ediyoruz ki önümüzdeki günlerde de ordu mensupları için de gelecek. Böyle bir karar alınırsa Türkiye için toplam 5-6 milyonluk yeni bir potansiyel oluşacak demektir. Bunun da önümüzdeki süreçte Rusya Federasyonu'ndan gelecek misafir sayılarına son derece olumlu katkılar yapmasını bekliyoruz."

Ayık, uzun süre Türkiye'ye gelemeyen bu insanların Türkiye'yi özlediğini vurguladı.