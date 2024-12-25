Yapılan operasyon neticesinde A.D (58), H.A (66) ve F.Ç (45) adlı 3 şüpheli kazı yaptıkları mağarada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE HAYATINI KAYBEDENLER OLMUŞTU

Öte yandan aynı yerde 2019 yılında yapılan izinsiz kazıda çukur kazan 3 erkek şahsın karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatlarını kaybettikleri, devamında 2023 yılında yine aynı bölgede 9 erkek şahsın yakalandığı ve bunlardan 8'inin tutuklandığı, izinsiz kazı yapanlara bölgede göz açtırılmadığı olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.