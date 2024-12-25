Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, geçtiğimiz günlerde Hristiyanlık tarihinde önemli bir yeri olan Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünü kutlamak için gelecek yıl Türkiye'ye gitmeyi düşündüğünü söyledi.
DEFİNECİLER ŞEHRİ KAZMAYA BAŞLADI
Papa'nın bu ziyareti 20-25 Temmuz'da yapması beklenirken şehirde inanılmaz bir olay yaşandı.
Papa'nın geleceği haberi alan defineciler şehirde kazılmadık yer bırakmadı.
Bu durum üzerine İznik ilçe jandarma komutanlığı kente bağlı Elbeyli Mahallesi Kızıltepe mevkinde bulunan halk arasında ölüm mağarası diye bilinen alanda fiziki takip başlattı.
Takip sonucunda İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapan 3 defineciyi suç üstü yakaladı.
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Yapılan operasyon neticesinde A.D (58), H.A (66) ve F.Ç (45) adlı 3 şüpheli kazı yaptıkları mağarada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Olay yerinde yapılan incelemede, 30 metre derinliğinde çukur içerisinde 1 adet jeneratör ele geçirildi.
DAHA ÖNCE HAYATINI KAYBEDENLER OLMUŞTU
Öte yandan aynı yerde 2019 yılında yapılan izinsiz kazıda çukur kazan 3 erkek şahsın karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatlarını kaybettikleri, devamında 2023 yılında yine aynı bölgede 9 erkek şahsın yakalandığı ve bunlardan 8'inin tutuklandığı, izinsiz kazı yapanlara bölgede göz açtırılmadığı olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.