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Papa İznik'e gideceğini duyurmuştu! Haberi alan defineciler şehirde kazılmadık yer bırakmadı

Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francis, geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına geçmişte dört medeniyete başkentlik yapmış olan İznik'e geleceğini duyurdu. Bu haberi gören defineciler şehirde kazılmadık yer bırakmadı. Kazı yapan bazı kişiler suç üstü bile yakalandı...

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 14:07 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 14:14
Papa İznik’e gideceğini duyurmuştu! Haberi alan defineciler şehirde kazılmadık yer bırakmadı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, geçtiğimiz günlerde Hristiyanlık tarihinde önemli bir yeri olan Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünü kutlamak için gelecek yıl Türkiye'ye gitmeyi düşündüğünü söyledi.

Papa İznik’e gideceğini duyurmuştu! Haberi alan defineciler şehirde kazılmadık yer bırakmadı

DEFİNECİLER ŞEHRİ KAZMAYA BAŞLADI

Papa'nın bu ziyareti 20-25 Temmuz'da yapması beklenirken şehirde inanılmaz bir olay yaşandı.

Papa İznik’e gideceğini duyurmuştu! Haberi alan defineciler şehirde kazılmadık yer bırakmadı

Papa'nın geleceği haberi alan defineciler şehirde kazılmadık yer bırakmadı.

Papa İznik’e gideceğini duyurmuştu! Haberi alan defineciler şehirde kazılmadık yer bırakmadı

Bu durum üzerine İznik ilçe jandarma komutanlığı kente bağlı Elbeyli Mahallesi Kızıltepe mevkinde bulunan halk arasında ölüm mağarası diye bilinen alanda fiziki takip başlattı.

Papa İznik’e gideceğini duyurmuştu! Haberi alan defineciler şehirde kazılmadık yer bırakmadı

Takip sonucunda İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapan 3 defineciyi suç üstü yakaladı.

Papa İznik’e gideceğini duyurmuştu! Haberi alan defineciler şehirde kazılmadık yer bırakmadı

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Yapılan operasyon neticesinde A.D (58), H.A (66) ve F.Ç (45) adlı 3 şüpheli kazı yaptıkları mağarada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Papa İznik’e gideceğini duyurmuştu! Haberi alan defineciler şehirde kazılmadık yer bırakmadı

Olay yerinde yapılan incelemede, 30 metre derinliğinde çukur içerisinde 1 adet jeneratör ele geçirildi.

Papa İznik’e gideceğini duyurmuştu! Haberi alan defineciler şehirde kazılmadık yer bırakmadı

DAHA ÖNCE HAYATINI KAYBEDENLER OLMUŞTU

Öte yandan aynı yerde 2019 yılında yapılan izinsiz kazıda çukur kazan 3 erkek şahsın karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatlarını kaybettikleri, devamında 2023 yılında yine aynı bölgede 9 erkek şahsın yakalandığı ve bunlardan 8'inin tutuklandığı, izinsiz kazı yapanlara bölgede göz açtırılmadığı olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.