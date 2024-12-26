Berdan Mardini 7 yılın sonunda hayaline kavuştu! “Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum”

Açılıştan sonra muhabirlerle sohbet eden Mardini, şu ifadeleri kullandı: "Yıllardır gerçek bir emek veriyorum. Yalan dolan işlerden dolayı kozmetik sektörüne iki yıldır darbeler vuruldu. Bugün, mutlu ve gururluyum. Hayal ettiğim her şeyi adım adım gerçekleştiriyorum.

Önümüze engeller de çıktı, destekler de oldu. Bu proje 2017'de başladığında kendi ekmeğini kazanabilen kadınlar ve istihdam için başladı. 400 kişi çalışıyor tarlada ve fabrikada, yüzde 80'i kadın. Diğer şube için çalışmalarımız var. Türkiye'de üç, yurt dışında dört lokasyon hazırlanıyor. Nisan ayına kadar hepsi tamamlanacak.