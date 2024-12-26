Berdan Mardini 7 yılın sonunda hayaline kavuştu! “Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum”

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini önceki gün kendi adını taşıyan kozmetik markasının ilk mağazasını açtı.
Açılıştan sonra muhabirlerle sohbet eden Mardini, şu ifadeleri kullandı: "Yıllardır gerçek bir emek veriyorum. Yalan dolan işlerden dolayı kozmetik sektörüne iki yıldır darbeler vuruldu. Bugün, mutlu ve gururluyum. Hayal ettiğim her şeyi adım adım gerçekleştiriyorum.
Önümüze engeller de çıktı, destekler de oldu. Bu proje 2017'de başladığında kendi ekmeğini kazanabilen kadınlar ve istihdam için başladı. 400 kişi çalışıyor tarlada ve fabrikada, yüzde 80'i kadın. Diğer şube için çalışmalarımız var. Türkiye'de üç, yurt dışında dört lokasyon hazırlanıyor. Nisan ayına kadar hepsi tamamlanacak.
Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Her sanatçının ve iş insanının, küçük köylere entegre tesislere kurarak, tersine göçü sağlayarak ülkemizdeki huzuru tamamlayabiliriz"
Ürün çeşitlerinden bahseden şarkıcı, "110 ürün var. Buradan alınan her ürün Mardin'deki kadınlara geri dönüş olacak" dedi.
Mardini, "Kıskanıldığınızı düşünüyor musunuz" sorusunu da "Çok düşünüyorum. Biliyorum ama artık kendi yoluma bakıyorum" şeklinde cevapladı.
Şarkıcı, müzik sektörüne devam edip etmeyeceği yönündeki soruya da şöyle karşılık verdi: "Müzik en önemli noktam. Benim için müzik bitmeyecek. Buradaki parfümlerin hepsine müzik ve Mezopotamya isimlerini verdim"
ÇOCUKLARI BOYUNA YETİŞTİ!
Öte yandan Mardini'yi mutlu gününde çocukları da yalnız bırakmadı. Mardini'nin çocuklarının son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü şarkıcının kızı ve oğlu için "Ne kadar büyümüşler" yorumu yapıldı.
İşte Berdan Mardini'nin çocuklarıyla açılışta verdiği poz...