Uzmanlar pazartesi günü şiddetli geliyor diyerek uyardı! Kara kış kapıda! Gitti sanılan kış ters köşe yaptı! 4 derece birden...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük tahmini hava durumu raporunu yayınladı. Raporla birlikte 4-8 Mart 2023 tarihleri arasında 81 ilde görülecek tahmini hava sıcakları belli oldu. Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde yağışlı hava görülürken bazı illerde sıcaklıkların 4 dereceye kadar düşeceği uyarısı yapıldı. Öte yandan Doğu Anadolu'da yer alan bazı illerde hafif ve yoğun kar yağışı da görülecek. Meteoroloji il il hava durumu tablosunu aşağıda detaylıca inceleyebilirsiniz.