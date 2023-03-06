Berat Kandili yemeği Hububat nedir, nasıl pişirilir? BERAT KANDİLİ ÖZEL hububat yemeği tarifi! "Her taneye karşılık on bin sevap vardır."
Berat Kandili'nin gelmesiyle hububat yemeği tarifi hakkında araştırmalar hızlandı. Hububat tahıl anlamına gelen eskilerden bir kelime. Sebzeli hububat çorbası da adından anlayabileceğiniz gibi tahıllar açısından çok zengin, dolayısıyla çok doyurucu bir çorbadır. Bu nedenle hem dini açıdan hem de sağlık açısından oldukça önerilen bir tariftir. İşte hububat çorbası tarifi...
Beraat günü mümkünse içinde nohut yahut kuru fasulye gibi taneli gıdaların olduğu yemeklerin yapılması tavsiye edilir. Peki, hubbat yemeği nasıl yapılır? İşte Berat Kandili özel hububat yemeği tarifi...
HER TANE İÇİN 10 BİN SEVAP
Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:
"(O gün iftar etmeniz ve fakirlere yedirmeniz için) et pişirirseniz, (yanında) hububat da pişirin. Zira her taneye karşılık sizin için on bin sevap vardır. Sizden on bin günah silinir ve sizin için on bin derece yükseltilir." (Ebû Abdillâh el-Hubeyşî, Kitâbü'l-Bereke fî fadli's-sa‛yi ve'l-hareke)
GELECEK SENEYE KADAR BEREKET İÇİN
Nitekim Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)'in şöyle buyurduğu da rivayet edilmiştir:
"O gün evlerinizde kap-kaçaklarınızı boş bırakmayın. Zira Allâh-u Te‛âlâ o gün alıp yerleştirdikleriniz hususunda gelecek seneye kadar size bereket verir." (Ebû Abdillâh el-Hubeyşî, Kitâbü'l-Bereke fî fadli's-sa‛yi ve'l-hareke)