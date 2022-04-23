’Beni kimse dolandıramaz’ diyen öğretmen 27 bin lira dolandırıldı

O gece de bana kendisini 'Aykut' olarak tanıtan biriyle yazıştırdı. Yazışma sonunda Aykut denilen adam bize 3 bin TL yatırırsanız 72 bin lira para kazanabileceğimizi söyledi. Ben de zor durumda olduğum için borçlarım olduğu için eşimle konuştum.