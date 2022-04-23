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'Beni kimse dolandıramaz' diyen öğretmen 27 bin lira dolandırıldı

Yalova'da 'Beni kimse kandıramaz' diyen öğretmen Gülay Korkusuz (49), arkadaşının çalınan sosyal medya hesabından paylaşılan yatırım tavsiyesi için verilen numarayı arayınca 27 bin TL dolandırıldı.

DHA
23.04.2022 13:22 - Son Güncelleme: 23.04.2022 13:22
’Beni kimse dolandıramaz’ diyen öğretmen 27 bin lira dolandırıldı

Çınarcık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan 29 yıllık meslek öğretmeni Gülay Korkusuz, bir arkadaşının Instagram hesabında '3 bin TL'ye 72 bin TL kazandım. Siz de başvuru yapıp, kazanabilirsiniz' yazılı bir paylaşım gördü. Paylaşımdaki numarayla iletişime geçen Korkusuz, belirtilen hesaplara farklı zamanlarda 3 bin, 13 bin ve 11 bin TL gönderdi.

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’Beni kimse dolandıramaz’ diyen öğretmen 27 bin lira dolandırıldı

Bir süre sonra sosyal medyadaki tavsiye veren arkadaşının hesabının çalındığını ve paylaşımı onun yapmadığını anlayan Korkusuz, verdiği kişiden parasını geri istedi ancak iade edilmedi. Dolandırıldığını anlayan Korkusuz, adliyeye giderek, suç duyurusunda bulunup, kendisini dolandıranlarla yaptığı mesajlaşmaları da savcılığa kanıt olarak sundu.

’Beni kimse dolandıramaz’ diyen öğretmen 27 bin lira dolandırıldı

Kredi borçlarını ödemek için bu yönteme başvurduğunu söyleyen Gülay Korkusuz, "Bir iş insanı ağabeyimin Instagram hesabında bir hikaye gördüm. Orada işte bir numara verilmişti. Aykut Bey diye birine yatırım ile alakalı başvurabileceğimizi ve para kazanabileceğimizi ileten mesajdı. O mesaj dikkatimi çekti. Çünkü ben devlet memuruyum 3 yerden maaşım krediye kesiliyor.

’Beni kimse dolandıramaz’ diyen öğretmen 27 bin lira dolandırıldı

Zor durumda olduğum için borçlarımı kapatmak niyetiyle başvurdum. Amacım para kazanmak değil borçlarımı kapatmaktı. Meğer o ağabeyimizin Instagram hesabı çalınmış dolandırıcılar tarafından. O an algılayamadım, ben kendisi zannettim. Ertesi gün sabahında beni yönlendirdi.

’Beni kimse dolandıramaz’ diyen öğretmen 27 bin lira dolandırıldı

O gece de bana kendisini 'Aykut' olarak tanıtan biriyle yazıştırdı. Yazışma sonunda Aykut denilen adam bize 3 bin TL yatırırsanız 72 bin lira para kazanabileceğimizi söyledi. Ben de zor durumda olduğum için borçlarım olduğu için eşimle konuştum.

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