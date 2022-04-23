'Beni kimse dolandıramaz' diyen öğretmen 27 bin lira dolandırıldı
Yalova'da 'Beni kimse kandıramaz' diyen öğretmen Gülay Korkusuz (49), arkadaşının çalınan sosyal medya hesabından paylaşılan yatırım tavsiyesi için verilen numarayı arayınca 27 bin TL dolandırıldı.
Çınarcık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan 29 yıllık meslek öğretmeni Gülay Korkusuz, bir arkadaşının Instagram hesabında '3 bin TL'ye 72 bin TL kazandım. Siz de başvuru yapıp, kazanabilirsiniz' yazılı bir paylaşım gördü. Paylaşımdaki numarayla iletişime geçen Korkusuz, belirtilen hesaplara farklı zamanlarda 3 bin, 13 bin ve 11 bin TL gönderdi.
Bir süre sonra sosyal medyadaki tavsiye veren arkadaşının hesabının çalındığını ve paylaşımı onun yapmadığını anlayan Korkusuz, verdiği kişiden parasını geri istedi ancak iade edilmedi. Dolandırıldığını anlayan Korkusuz, adliyeye giderek, suç duyurusunda bulunup, kendisini dolandıranlarla yaptığı mesajlaşmaları da savcılığa kanıt olarak sundu.
Kredi borçlarını ödemek için bu yönteme başvurduğunu söyleyen Gülay Korkusuz, "Bir iş insanı ağabeyimin Instagram hesabında bir hikaye gördüm. Orada işte bir numara verilmişti. Aykut Bey diye birine yatırım ile alakalı başvurabileceğimizi ve para kazanabileceğimizi ileten mesajdı. O mesaj dikkatimi çekti. Çünkü ben devlet memuruyum 3 yerden maaşım krediye kesiliyor.