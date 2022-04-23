RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Yaşam Sarıyer'deki ormanda korkunç ölüm! Taşkın Eyibil'in cansız bedeni kuyuda bulundu

Sarıyer'deki ormanda korkunç ölüm! Taşkın Eyibil'in cansız bedeni kuyuda bulundu

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde sabah evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Taşkın Eyibil, ormandaki kuyuda ölü olarak bulundu. Eyibil'in, ormanda yürürken, kapağı açık kuyudan düşerek ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

23.04.2022 18:50 - Son Güncelleme: 23.04.2022 19:03
Sarıyer’deki ormanda korkunç ölüm! Taşkın Eyibil’in cansız bedeni kuyuda bulundu

Olay, Bahçeköy Balaban Dere Mevkii'nde, saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarıyer’deki ormanda korkunç ölüm! Taşkın Eyibil’in cansız bedeni kuyuda bulundu

Edinilen bilgiye göre, Seyrantepe'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nde çalıştığı öğrenilen Taşkın Eyibil, sabah evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Sarıyer’deki ormanda korkunç ölüm! Taşkın Eyibil’in cansız bedeni kuyuda bulundu

Yakınları, telefonla defalarca aramalarına rağmen ulaşamadıkları Eyibil'i, gitmiş olabileceği yerlerde aramaya başladı.

Sarıyer’deki ormanda korkunç ölüm! Taşkın Eyibil’in cansız bedeni kuyuda bulundu

ORMANDAKİ KUYUDA CANSIZ HALDE...
Arama çalışmalarını yürüyüş için sık sık gittiği ormanda sürdüren yakınları, kapağı açık bir kuyunun içine baktıklarında Taşkın Eyibil'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Sarıyer’deki ormanda korkunç ölüm! Taşkın Eyibil’in cansız bedeni kuyuda bulundu

Yakınlarının haber vermesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA