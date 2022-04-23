Sarıyer'deki ormanda korkunç ölüm! Taşkın Eyibil'in cansız bedeni kuyuda bulundu
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde sabah evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Taşkın Eyibil, ormandaki kuyuda ölü olarak bulundu. Eyibil'in, ormanda yürürken, kapağı açık kuyudan düşerek ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
23.04.2022 18:50 - Son Güncelleme: 23.04.2022 19:03
Edinilen bilgiye göre, Seyrantepe'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nde çalıştığı öğrenilen Taşkın Eyibil, sabah evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.
ORMANDAKİ KUYUDA CANSIZ HALDE...
Arama çalışmalarını yürüyüş için sık sık gittiği ormanda sürdüren yakınları, kapağı açık bir kuyunun içine baktıklarında Taşkın Eyibil'in cansız bedeniyle karşılaştı.