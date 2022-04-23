RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Yaşam İranlı şebeke lüks yaşam vaadi ve fotoğraflarla 1 milyar dolar vurgun yaptı

İranlı şebeke lüks yaşam vaadi ve fotoğraflarla 1 milyar dolar vurgun yaptı

Lideri İran'da tutuklu bulunan ve bazı üyeleri Interpol tarafından Türkiye dahil 4 ülkede arandığı belirtilen dolandırıcılık şebekesi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Şebekenin, lüks yaşam vaadiyle yaklaşık 2 bin 500 kişiyi, 1 milyar dolar dolandırdığı öne sürüldü. Şebekenin lüks araçlar, destelerce dolarla çekilmiş fotoğraf ve görüntüleri delil olarak sunuldu. Suç duyurusunun ardından konuşan avukat Maşallah Maral, "Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte ileriki aşamalarda yakalanacaklarının inancındayız" dedi.

DHA
23.04.2022 12:35 - Son Güncelleme: 23.04.2022 12:44
İranlı şebeke lüks yaşam vaadi ve fotoğraflarla 1 milyar dolar vurgun yaptı

Bazı üyelerinin Türkiye, İran, Malezya ve Dubai'de bulunduğu belirtilen, liderleri Sourena Youshizade'nin de İran'da tutuklu olduğu dolandırıcılık şebekesi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. 5 üyesinin Interpol tarafından arandığı şebekenin, mağdurları lüks yaşam vaadiyle inandırdığı öne sürüldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İranlı şebeke lüks yaşam vaadi ve fotoğraflarla 1 milyar dolar vurgun yaptı

Şebekenin lüks partiler, pahalı saat ve hediyeler, lüks restoranlarda yemekler ile mağdurları kendilerine çekmek amacıyla kandırdıkları iddia edildi. Şebekenin, İran'da 2 bin Türkiye'den ise 400'ü aşkın kişiyi 1 milyar dolar dolandırdığı öne sürüldü. Şebekenin ayrıca sürekli isimleri değiştirilen şirketler ile kripto parayı da dolandırıcılıkta kullandıkları belirtildi. Mağdurlar, 30- 35 bin dolarlarını kaybettiklerini, 2 yıldır muhatap bulamadıklarını söylediler.

İranlı şebeke lüks yaşam vaadi ve fotoğraflarla 1 milyar dolar vurgun yaptı

MAĞDURLAR LÜKS HAYATA İNANIYORLAR
Konuya ilişkin avukat Maşallah Maral, "İran merkezli bir örgüt ve İran'da yapılan yargılamalar sonucunda 2 bini aşkın mağdur olduğu belirlendi. Türkiye'de 400'ü aşkın mağdur sayısına ulaştık. Lüks yaşam vaadiyle insanları kandırıyorlar ve sanal bir ortamda para elde edeceklerini ve yatırım yapacaklarını söylüyorlar. Mağdurlar lüks ve şatafatlı hayatı gördükten sonra bunlara inanıyorlar. Güven tesis ediliyor ve ağlarına mağdurları almış oluyorlar" dedi.

İranlı şebeke lüks yaşam vaadi ve fotoğraflarla 1 milyar dolar vurgun yaptı

ORTALAMA 1 MİLYAR DOLARLIK VURGUN
Mağdurların 2 yılı aşkın süredir ödeme alamadıklarını belirten avukat Maral, "Mağdurlar bir kısım yatırımlar yapıyor ve bu yatırımlardan kendi şirket bünyesi içerisinde kısmı dönüşümler yapılıyor. İlerleyen aşamalarda, 2 yılı aşkın süredir mağdurlara herhangi bir ödeme yapılmamakta.

İranlı şebeke lüks yaşam vaadi ve fotoğraflarla 1 milyar dolar vurgun yaptı

Mağdurlar, şirket içerisinde faaliyet gösterdikten sonra paralarını aslında alamamaktadırlar. Kendi koydukları paralarının bir kısmı iade ediliyor. Mağdurlara yüzde 10'luk bir kar payı vaat ediliyor. Fakat mağdurların elde ettikleri oran yüzde 1'i bile karşılamamaktadır. Kendi paralarının bir kısmı kendilerine verilmemektedir. Kardan elde ettikleri bir para yok. Ortalama 1 milyar doları aşkın bir paranın vurguna konu olduğu söyleniyor.

SON DAKİKA