İranlı şebeke lüks yaşam vaadi ve fotoğraflarla 1 milyar dolar vurgun yaptı

Mağdurlar, şirket içerisinde faaliyet gösterdikten sonra paralarını aslında alamamaktadırlar. Kendi koydukları paralarının bir kısmı iade ediliyor. Mağdurlara yüzde 10'luk bir kar payı vaat ediliyor. Fakat mağdurların elde ettikleri oran yüzde 1'i bile karşılamamaktadır. Kendi paralarının bir kısmı kendilerine verilmemektedir. Kardan elde ettikleri bir para yok. Ortalama 1 milyar doları aşkın bir paranın vurguna konu olduğu söyleniyor.