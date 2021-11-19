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Dünyanın en tehlikeli ağacı! Dallarının altında durmak bile öldürebilir

Dünyanın en ölümcül ağacı hangisi? Manşinel (Manchineel) olarak bilinen ağacın yeni bir üyesi ABD'de Florida da tespit edildi. Yeşil elmaya benzer meyvesini ısırmanın büyük riskler barındırdığı belirtilen ağacın dallarının altında durmanın bile ölüm riski oluşturabileceği belirtildi. İşte dünyanın en ölümcül ağacı Manşinel...

19.11.2021 09:31 - Son Güncelleme: 19.11.2021 09:31
Dünyanın en tehlikeli ağacı! Dallarının altında durmak bile öldürebilir

Dünyanın en ölümcül ağacı olarak bilinen Manşinel ağacının yeni bir tanesi ABD'nin Florida eyaletinde tespit edildi.

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Dünyanın en tehlikeli ağacı! Dallarının altında durmak bile öldürebilir

2011 yılında "Guinness Rekorlar Kitabı" tarafından dünyanın en tehlikeli ağacı olarak adlandırılan ağaç şu ana kadar sadece ABD'nin Florida eyaletinde ve Karayipler'in bazı bölgelerinde görüldü.

Dünyanın en tehlikeli ağacı! Dallarının altında durmak bile öldürebilir

Guinness Rekorlar Kitabı, ağacı "Altında durulsa bile ölümcül riskler barındırıyor" ifadeleriyle tanımlarken, "Yağmurda altında durmak bile, herhangi bir özsuyu içeren yağmur damlaları ile canlı teni ıslanırsa, bu kabarması için yeterlidir" diyor

Dünyanın en tehlikeli ağacı! Dallarının altında durmak bile öldürebilir

Bakıldığında zararsız gibi görünen Manşinel ağacı, yeşil elmaya benzeyen meyveler verirken, "yeşil ve yapraklı bir ağaç" olarak tanımlanıyor.

Dünyanın en tehlikeli ağacı! Dallarının altında durmak bile öldürebilir

Bununla birlikte ağacın kabuğu, özsuyu ve meyvesinin insanlar için çok tehlikeli olduğu ve ölümcül sağlık sorunlarına neden olabileceği belirtiliyor.

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