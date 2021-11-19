Dünyanın en tehlikeli ağacı! Dallarının altında durmak bile öldürebilir
Dünyanın en ölümcül ağacı hangisi? Manşinel (Manchineel) olarak bilinen ağacın yeni bir üyesi ABD'de Florida da tespit edildi. Yeşil elmaya benzer meyvesini ısırmanın büyük riskler barındırdığı belirtilen ağacın dallarının altında durmanın bile ölüm riski oluşturabileceği belirtildi. İşte dünyanın en ölümcül ağacı Manşinel...
19.11.2021 09:31
- Son Güncelleme: 19.11.2021 09:31
Bakıldığında zararsız gibi görünen Manşinel ağacı, yeşil elmaya benzeyen meyveler verirken, "yeşil ve yapraklı bir ağaç" olarak tanımlanıyor.