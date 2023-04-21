Bayramda yağmur bereketi! Bu hafta sonu yağış var mı? MGM'den SARI alarm! 22,23 Nisan İL İL HAVA DURUMU raporu! Evden dışarı adım atmayın...
22, 23 Nisan bayram günlerinde plan yapan binlerce kişi bu hafta sonu yağmur var mı sorusuna cevap arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 19 il için kritik bir uyarı geldi. Kuvvetli sağanak yağış uyarısını duyan vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte 22, 23 Nisan 2023 İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu raporu...
Bayram ziyareti yapacak vatandaşlara sağanak uyarısı! Bayramın ikinci ve üçüncü günü hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. İşte 22-23 Nisan hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Rize ve Artvin'in kıyıları dışında), Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Van ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
22 NİSAN BAYRAMIN 2. GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Bayramın 2. günü (22 Nisan 2023 Cumartesi): Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Niğde ve Karaman hariç), Karadeniz (Zonguldak, Bartın ve Düzce hariç) ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Hatay, Siirt ve Bitlis çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
23 NİSAN BAYRAMIN 3. GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Bayramın 3. günü (23 Nisan 2023 Pazar): İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.