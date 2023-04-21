Bayramda yağmur bereketi! Bu hafta sonu yağış var mı? MGM'den SARI alarm! 22,23 Nisan İL İL HAVA DURUMU raporu! Evden dışarı adım atmayın...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Rize ve Artvin'in kıyıları dışında), Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Van ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.