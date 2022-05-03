Bayram tatilinde Sümela Manastırı’na ziyaretçi akını!
Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmaların yüzde 95'lik bölümü tamamlanmasının ardından ziyarete açıldı. Çalışmaların kalan kısmı bu yıl içinde tamamlanması beklenirken artık bir daha ziyarete kapanmayacak.
03.05.2022 10:55 - Son Güncelleme: 03.05.2022 10:55
Türkiye'nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'ndeki tarihi Sümela Manastırı'nda yaklaşık 6 yıl önce başlayan restorasyon ve kaya güçlendirme çalışmalarında yüzde 95'lik bölümü tamamlanarak geçtiğimiz Pazar günü ziyarete açıldı.
Her gün saat 08.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olan Sümela Manastırını iki günde ziyaretçi sayısı 5 bini geçerken, özellikle Arap turistlerin ilgisi dikkat çekti.
22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı'nda kaya güçlendirme ve restorasyon çalışmaları 2016 yılı Şubat ayında başlamıştı.