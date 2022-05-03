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Bayram tatilinde Sümela Manastırı’na ziyaretçi akını!

Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmaların yüzde 95'lik bölümü tamamlanmasının ardından ziyarete açıldı. Çalışmaların kalan kısmı bu yıl içinde tamamlanması beklenirken artık bir daha ziyarete kapanmayacak.

takvim.com.tr
AJANSLAR
03.05.2022 10:55 - Son Güncelleme: 03.05.2022 10:55
Bayram tatilinde Sümela Manastırı’na ziyaretçi akını!

Türkiye'nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'ndeki tarihi Sümela Manastırı'nda yaklaşık 6 yıl önce başlayan restorasyon ve kaya güçlendirme çalışmalarında yüzde 95'lik bölümü tamamlanarak geçtiğimiz Pazar günü ziyarete açıldı.

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Bayram tatilinde Sümela Manastırı’na ziyaretçi akını!

Manastırda çalışmaların kalan kısmı bu yıl içinde tamamlanacağı ve artık bir daha ziyaretçilere kapanmayacağı belirtilirken, Ramazan Bayramında adeta ziyaretçi akınına uğradı.

Bayram tatilinde Sümela Manastırı’na ziyaretçi akını!

Her gün saat 08.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olan Sümela Manastırını iki günde ziyaretçi sayısı 5 bini geçerken, özellikle Arap turistlerin ilgisi dikkat çekti.

Bayram tatilinde Sümela Manastırı’na ziyaretçi akını!

22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı'nda kaya güçlendirme ve restorasyon çalışmaları 2016 yılı Şubat ayında başlamıştı.

Bayram tatilinde Sümela Manastırı’na ziyaretçi akını!

24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğu ekip ile başlayan restorasyon çalışmalarında çelik halat çekme ve sabitlendirme çalışmaları yapılırken büyük boyutlardaki kaya parçalarının stabilizasyonunun sağlanması ve sabitlenmesi gerçekleştirildi.

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