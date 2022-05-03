Mide bulandıran olay! Müdür yardımcısından 3 kız öğrencisine taciz: Altında bir şey var mı?

"KAÇ BEDEN GİYİYORSUN, İÇİNDE BİR ŞEY VAR MI?' GİBİ SORULAR SORMADIM"

E.E. ile olan iddialar hakkında konuşan A.G., "E.E.'nin 14 Şubat'ta odama geldiği doğrudur ancak kendisine 'Kaç beden giyiyorsun, içinde bir şey var mı, ne giyiyorsun?' gibi sorular sormadım, bu iddialar yalandır. E.E. bana sevgilisinden ayrıldığını ve onu unutamadığını söyleyince ben de kendisine bunu kafasına takmaması gerektiğini, önünde gireceği bir sınav olduğunu söyledim. O günün akşamında E.E.'ye 'Eve gittin mi?' diye mesaj attığım doğrudur ancak 'Canım' diye bir şey kendisine yazmadım. Mesaj atmamın sebebi gündüz konuştuğumuz olayları kafasına takmamasını söylemem içindi" diye konuştu.



