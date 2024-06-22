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Yaptığı uyarı faciayı önledi! Devrilen otobüsteki görüntüleri ortaya çıktı... Polis memuru Nihal Uzpeder o anları anlattı

Polis memurunun uyarısı facianın önüne geçti. Kütahya'da devrilerek 3 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün, Eskişehir otogarından çıkış yapmadan önce trafik polislerince durdurularak tüm yolculara emniyet kemeri taktırıldığı ortaya çıktı. Uyarı yapan polis memuru Nihal Uzpeder o anları anlattı.

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 15:50 Güncelleme 22 Haziran 2024, 15:50
Yaptığı uyarı faciayı önledi! Devrilen otobüsteki görüntüleri ortaya çıktı... Polis memuru Nihal Uzpeder o anları anlattı 1

Polis memurunun emniyet kemeri uyarısı faciayı önledi. Kütahya'da devrilerek 3 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün, Eskişehir otogarından çıkış yapmadan önce trafik polislerince durdurularak tüm yolculara emniyet kemeri taktırıldığı ortaya çıktı

Yaptığı uyarı faciayı önledi! Devrilen otobüsteki görüntüleri ortaya çıktı... Polis memuru Nihal Uzpeder o anları anlattı 2

Kaza, dün Eskişehir-Kütahya kara yolu 25'nci kilometresinde meydana geldi. Resul Tosun'un kontrolünü yitirdiği 32 ABH 917 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkıp yan yattı.

Yaptığı uyarı faciayı önledi! Devrilen otobüsteki görüntüleri ortaya çıktı... Polis memuru Nihal Uzpeder o anları anlattı 3

Birçok yolcu kendi imkanlarıyla otobüsün ön camını kırarak çıktı. Yaralanan 3 yolcu ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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