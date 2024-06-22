Yaptığı uyarı faciayı önledi! Devrilen otobüsteki görüntüleri ortaya çıktı... Polis memuru Nihal Uzpeder o anları anlattı

Polis memurunun uyarısı facianın önüne geçti. Kütahya'da devrilerek 3 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün, Eskişehir otogarından çıkış yapmadan önce trafik polislerince durdurularak tüm yolculara emniyet kemeri taktırıldığı ortaya çıktı. Uyarı yapan polis memuru Nihal Uzpeder o anları anlattı.
Polis memurunun emniyet kemeri uyarısı faciayı önledi. Kütahya'da devrilerek 3 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün, Eskişehir otogarından çıkış yapmadan önce trafik polislerince durdurularak tüm yolculara emniyet kemeri taktırıldığı ortaya çıktı
Kaza, dün Eskişehir-Kütahya kara yolu 25'nci kilometresinde meydana geldi. Resul Tosun'un kontrolünü yitirdiği 32 ABH 917 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkıp yan yattı.