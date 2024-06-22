Yaptığı uyarı faciayı önledi! Devrilen otobüsteki görüntüleri ortaya çıktı... Polis memuru Nihal Uzpeder o anları anlattı

Polis memurunun emniyet kemeri uyarısı faciayı önledi. Kütahya 'da devrilerek 3 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün, Eskişehir otogarından çıkış yapmadan önce trafik polislerince durdurularak tüm yolculara emniyet kemeri taktırıldığı ortaya çıktı

3

Birçok yolcu kendi imkanlarıyla otobüsün ön camını kırarak çıktı. Yaralanan 3 yolcu ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.