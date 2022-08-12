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Turizm patlaması yaşanıyor! Antalya'ya en çok turist Almanya'dan geldi

Antalya Valisi Yazıcı, Almanya Konsolosluğu yetkililerini ağırladığı sırada, kente gelen turistlerin çoğunluğunu Alman vatandaşlarının oluştuğunu aktardı. Güvenlik başta olmak üzere turizmle ilgili her konuyu yakından takip ettiklerini vurgulayan Yazıcı, turistlerin kentte 7 gün 24 saat güvenli ve rahat bir şekilde dolaşabildiğini, emniyet ve jandarma kuvvetlerinin bu konuda çok hassas olduğunu ifade etti.

12.08.2022 19:25 - Son Güncelleme: 12.08.2022 19:25
Turizm patlaması yaşanıyor! Antalya’ya en çok turist Almanya’dan geldi

Antalya'ya yurt dışından gelen turist sayısı 7 milyonu geçti ve birinci sırada Alman misafirler yer alıyor.

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Turizm patlaması yaşanıyor! Antalya’ya en çok turist Almanya’dan geldi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Almanya Konsolosluğu görevine atanan Martin Tscherner'i ve Muavin Konsolos olarak atanan İnna Ella Kianst'ı makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Yazıcı, Tscherner ve Kianst'a yeni görevlerinde başarılar diledi.

Turizm patlaması yaşanıyor! Antalya’ya en çok turist Almanya’dan geldi

Ziyaret dolayısı ile Antalya'nın dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında olduğunu belirten Yazıcı, yurt dışından gelen turist sayısının 7 milyonu geçtiğini ve birinci sırada Alman misafirlerin yer aldığını belirtti.

Turizm patlaması yaşanıyor! Antalya’ya en çok turist Almanya’dan geldi

"1 Ocak-31 Temmuz döneminde kentimize Almanya'dan 1 milyon 363 bin 526, Rusya'dan 1 milyon 275 bin 353 misafirimiz geldi. Antalya'yı hava yoluyla ziyaret eden turist sayısında Alman misafirlerimizin lider olması bizi mutlu eden bir durum."

Turizm patlaması yaşanıyor! Antalya’ya en çok turist Almanya’dan geldi

Güvenlik başta olmak üzere turizmle ilgili her konuyu yakından takip ettiklerini vurgulayan Yazıcı, turistlerin kentte 7 gün 24 saat güvenli ve rahat bir şekilde dolaşabildiğini, emniyet ve jandarma kuvvetlerinin bu konuda çok hassas olduğunu ifade etti.

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