Vav TV İzle
Haberler Yaşam 2 milyon lira değerinde! Eşya yüklü kamyonette 100 kilo esrar ve skunk ele geçirildi

2 milyon lira değerinde! Eşya yüklü kamyonette 100 kilo esrar ve skunk ele geçirildi

Kayseri'de narkotik polisi, şehir içinde takip edip durduruğu eşya yüklü kamyonette arama yaptı. Arama sonucunda 2 milyon lira değerinde 100 kilo esrar ve skunk ele geçirildi. Uyuşturucuyu batı illerine götüren sürücü M.K. ise gözaltına alındı.

DHA
29.10.2021 16:49 - Son Güncelleme: 29.10.2021 16:54
2 milyon lira değerinde! Eşya yüklü kamyonette 100 kilo esrar ve skunk ele geçirildi

Kayseri'de narkotik polisinin kent sınırları içinde takip edip durdurduğu eşya yüklü kamyonetin kasasında piyasa değeri 2 milyon TL'yi bulan 100 kilo esrar ve skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuları batı illerine götürdüğü belirlenen sürücü M.K. gözaltına alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
2 milyon lira değerinde! Eşya yüklü kamyonette 100 kilo esrar ve skunk ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü polisleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu götürüleceği bilgisini aldı. Kayseri sınırları içerisine giren M.K.'nİn kullandığı ev eşyası yüklü kamyonet takibe alındı.

2 milyon lira değerinde! Eşya yüklü kamyonette 100 kilo esrar ve skunk ele geçirildi

Kamyonet, Kayseri-Malatya kara yolu polis kontrol noktasında durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Jack' kamyonet içerisindeki eşyalara tepki verdi.

2 milyon lira değerinde! Eşya yüklü kamyonette 100 kilo esrar ve skunk ele geçirildi

Narkotik polisleri kamyonet kasasında yaptığı aramada çantalar içine gizleniş, eşyalarla kamufle edilmiş piyasa değeri 2 milyon TL değerinde 100 kilo esrar ve skunk maddesi el geçirdi.

2 milyon lira değerinde! Eşya yüklü kamyonette 100 kilo esrar ve skunk ele geçirildi

Uyuşturucuyu taşıyan M.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. M.K., basın mensuplarına "İstanbul'a götürüyorum. Terör örgütlerine götürmüyorum" dedi.

SON DAKİKA