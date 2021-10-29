2 milyon lira değerinde! Eşya yüklü kamyonette 100 kilo esrar ve skunk ele geçirildi
Kayseri'de narkotik polisi, şehir içinde takip edip durduruğu eşya yüklü kamyonette arama yaptı. Arama sonucunda 2 milyon lira değerinde 100 kilo esrar ve skunk ele geçirildi. Uyuşturucuyu batı illerine götüren sürücü M.K. ise gözaltına alındı.
29.10.2021 16:49
- Son Güncelleme: 29.10.2021 16:54
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü polisleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu götürüleceği bilgisini aldı. Kayseri sınırları içerisine giren M.K.'nİn kullandığı ev eşyası yüklü kamyonet takibe alındı.
Kamyonet, Kayseri-Malatya kara yolu polis kontrol noktasında durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Jack' kamyonet içerisindeki eşyalara tepki verdi.