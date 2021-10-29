2 milyon lira değerinde! Eşya yüklü kamyonette 100 kilo esrar ve skunk ele geçirildi

Kayseri'de narkotik polisinin kent sınırları içinde takip edip durdurduğu eşya yüklü kamyonetin kasasında piyasa değeri 2 milyon TL'yi bulan 100 kilo esrar ve skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuları batı illerine götürdüğü belirlenen sürücü M.K. gözaltına alındı.