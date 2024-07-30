Bir başıboş köpek dehşeti daha! 14 yaşındaki çocuk hastanelik oldu baba isyan etti: Mecliste bağrışıyorlar ya gelsinler burada bağırsınlar

Başıboş köpek sorunu için Meclis'e sunulan yasa kabul edilirken bazı muhaliflerin TBMM koridorlarında yaptığı taşkınlık büyük tepki çekmişti. Tam da köpektaparların kanun teklifini çarpıtarak sokaklara çıktığı bugünlerde bir başıboş köpek dehşeti de Manisa'dan geldi. Manisa Akhisar'da 14 yaşındaki Mehmet Can Kocabıyık'ın ayağına, başıboş köpek saldırısından kaçayım derken demir saplandı. Oğlunun hastanede müşahedede kalacağını ve akciğerlerinden ameliyat geçirebileceğini söyleyen baba Recep Kocabıyık ise yetkililerin duruma bir an önce çözüm bulmalarını isteyerek "Mecliste bağrışıyorlar ya gelsinler burada bağırsınlar" dedi.
Olay Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Seyitahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte sohbet ettikten sonra eve dönmek isteyen 14 yaşındaki Mehmet Can Kocabıyık, arkasından saldıran köpeği görünce kaçmaya çalıştı. Köpekten kaçmak isterken yaklaşık 1,5 metrelik bahçe duvarına çıkan Kocabıyık buradan dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Kocabıyık'ın yerde hareketsiz yattığını gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sırt üstü düşmenin etkisiyle nefessiz kalan ve ayağına da demir saplanan Kocabıyık, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından önce Akhisar Mustafa Kiraz Devlet Hastanesine sonrasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.
Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi ekibi tarafından tedavi alınan 14 yaşındaki Mehmet Can Kocabıyık'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.