Bir başıboş köpek dehşeti daha! 14 yaşındaki çocuk hastanelik oldu baba isyan etti: Mecliste bağrışıyorlar ya gelsinler burada bağırsınlar

Başıboş köpek sorunu için Meclis'e sunulan yasa kabul edilirken bazı muhaliflerin TBMM koridorlarında yaptığı taşkınlık büyük tepki çekmişti. Tam da köpektaparların kanun teklifini çarpıtarak sokaklara çıktığı bugünlerde bir başıboş köpek dehşeti de Manisa'dan geldi. Manisa Akhisar'da 14 yaşındaki Mehmet Can Kocabıyık'ın ayağına, başıboş köpek saldırısından kaçayım derken demir saplandı. Oğlunun hastanede müşahedede kalacağını ve akciğerlerinden ameliyat geçirebileceğini söyleyen baba Recep Kocabıyık ise yetkililerin duruma bir an önce çözüm bulmalarını isteyerek "Mecliste bağrışıyorlar ya gelsinler burada bağırsınlar" dedi.