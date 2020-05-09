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Başkan Erdoğan video konferans yöntemiyle görüşmüştü! O aile konuştu: "Kendimizi daha güçlü hissettik"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüs tedavisi gördükleri sırada video konferans yöntemiyle konuştuğu aile iyileşerek taburcu oldu. Özturhallı ailesi, yaşadıklarını anlatırken desteklerinden dolayı Başkan Erdoğan'a da teşekkür etti.

09.05.2020 13:58 - Son Güncelleme: 09.05.2020 13:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





