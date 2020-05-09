RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan video konferans yöntemiyle görüşmüştü! O aile konuştu: "Kendimizi daha güçlü hissettik"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüs tedavisi gördükleri sırada video konferans yöntemiyle konuştuğu aile iyileşerek taburcu oldu. Özturhallı ailesi, yaşadıklarını anlatırken desteklerinden dolayı Başkan Erdoğan'a da teşekkür etti.

09.05.2020 13:58 - Son Güncelleme: 09.05.2020 13:58
Başkan Erdoğan video konferans yöntemiyle görüşmüştü! O aile konuştu: Kendimizi daha güçlü hissettik

Başkan Erdoğan'ın video konferans ile geçmiş olsun dileklerini ilettiğini Özturhallı ailesi taburcu oldu.

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Başkan Erdoğan video konferans yöntemiyle görüşmüştü! O aile konuştu: Kendimizi daha güçlü hissettik

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC)-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde ailece kaldıkları odada koronavirüs tedavileri süren 60 yaşındaki emekli işveren Ümit Özturhallı, İÜC-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkan Sekreteri eşi Neslihan Turhallı(47) ve üniversite öğrencisi kızları Sude (20), hastane odasında kaldıkları esnada Başkan Erdoğan'ın kendilerini aramasının, tedavi sürecinde motive edici olduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan video konferans yöntemiyle görüşmüştü! O aile konuştu: Kendimizi daha güçlü hissettik

Ailede hastalığa ilk yakalanan Ümit Özturhallı, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Başkan Erdoğan video konferans yöntemiyle görüşmüştü! O aile konuştu: Kendimizi daha güçlü hissettik

14 günü hastanede olmak üzere yaklaşık 20 gün süren tedavilerinin sonunda sağlığına kavuşan aile, hastaneden taburcu olarak Bahçelievler'deki evlerine döndü.

Başkan Erdoğan video konferans yöntemiyle görüşmüştü! O aile konuştu: Kendimizi daha güçlü hissettik

Hastalık sürecinde tek dileklerinin iyileşmek olduğunu anlatan Özturhallı ailesi, şimdi ise salgın sürecinin sona erdiği ve birbirlerine doya doya sarılacakları günü iple çekiyor.

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