Başkan Erdoğan video konferans yöntemiyle görüşmüştü! O aile konuştu: "Kendimizi daha güçlü hissettik"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüs tedavisi gördükleri sırada video konferans yöntemiyle konuştuğu aile iyileşerek taburcu oldu. Özturhallı ailesi, yaşadıklarını anlatırken desteklerinden dolayı Başkan Erdoğan'a da teşekkür etti.
09.05.2020 13:58
- Son Güncelleme: 09.05.2020 13:58
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC)-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde ailece kaldıkları odada koronavirüs tedavileri süren 60 yaşındaki emekli işveren Ümit Özturhallı, İÜC-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkan Sekreteri eşi Neslihan Turhallı(47) ve üniversite öğrencisi kızları Sude (20), hastane odasında kaldıkları esnada Başkan Erdoğan'ın kendilerini aramasının, tedavi sürecinde motive edici olduğunu ifade etti.
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