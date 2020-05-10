Kim Milyoner Olmak İster'de izleyenleri şoke eden Muhammed Ali sorusu: 1971'deki maçında fotoğraf çeken kimdir?

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran yarışmalarından biri olan yıllardır atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla izleyicisiyle buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne 60 bin TL'lik Muhammed Ali sorusu damga vurdu.