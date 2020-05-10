Kim Milyoner Olmak İster'de izleyenleri şoke eden Muhammed Ali sorusu: 1971'deki maçında fotoğraf çeken kimdir?
Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran yarışmalarından biri olan yıllardır atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla izleyicisiyle buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne 60 bin TL'lik Muhammed Ali sorusu damga vurdu. Yarışmacıya 60 bin TL'lik, "1971'deki Muhammed Ali-Joe Frazier maçında ön sıralarda bilet bulmak çok zor olduğu için dergi fotoğrafçısı olarak maçı izleyen ve ring kenarında fotoğraf çeken kimdir?" sorusu yöneltildi. Soruyu uzun süre düşünen yarışmacı bakın hangi cevabı verdi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 9 Mayıs soru ve cevapları...
10.05.2020 00:20
- Son Güncelleme: 10.05.2020 00:27
Yarışmacıya 60 bin TL'lik, "1971'deki Muhammed Ali-Joe Frazier maçında ön sıralarda bilet bulmak çok zor olduğu için dergi fotoğrafçısı olarak maçı izleyen ve ring kenarında fotoğraf çeken kimdir?" sorusu yöneltildi. Soruyu uzun süre düşünen yarışmacı bakın hangi cevabı verdi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 9 Mayıs soru ve cevapları...
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