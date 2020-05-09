The Simpsons koronavirüsten sonra katil arıları da mı bildi? Kehanetleriyle kahine dönen The Simpsons...
İlk bölüm yayınlanma tarihi 17 Aralık 1989. Hala devam ediyor ve bölüm sayısı 600'ü geçti. Ancak Amerikan televizyon dizisi The Simpsons bunlardan çok daha fazlası. 11 Eylül saldırıları, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi gibi global olayları daha önce bilen Çin'den dünyaya yayılan koronavirüsü ve Tom Hanks'in coronaya yakalanmasının kehanetleri arasında bulundurduğu ortaya çıkmıştı. Kehanetleri nedeniyle adı 'kahin'e çıkan The Simpsons'ın şimdi de katil arıları bildiği ortaya çıktı. Dizi bu kez katil arıları önceden bildiği iddiasıyla gündeme gelince sosyal medya sallandı. İşte detaylar...
Twitter'da '@didgeridougrou' adlı kullanıcı tarafından "Simpsons 2020'yi gerçekten öngördü" mesajıyla paylaşılan videoda, dizinin bir bölümünde kasaba halkının bir araya toplanarak Dr. Hibbert'dan 'bir hastalığa çare bulmasını' istediği görülüyor.
Amerika'da ortaya çıkan "Vespa mandarinia" adı verilen Asya kökenli dev eşek arılarını gösteren bir bölümün yer aldığı iddia edildi. Söz konusu bölümde bal arılarının 3 katı büyüklüğündeki 5 santimetre boyutundaki arılar ABD'ye geldikten sonra paniğe yol açıyor.
Dizinin bir bölümünde kasaba halkının bir araya toplanarak dizi karakteri Dr. Hibbert'dan 'bir hastalığa çare bulmasını' istediği görülüyor ve doktor tek çarenin yatak istirahatı olduğunu söylüyor. Bunun üzerine halk panikle bir kamyonun içindeki kasada bulunan tehlikeli katil arıları yanlışlıkla serbest bırakıyor.
Dizinin yazarlarından Bill Oakley, dizinin fanlarına "Evet tamam, sanırım geleceği öngördük" diye yanıt verdi.
Washington Devlet Üniversitesi (WSU) araştırmacıları geçen günlerde ABD'de görülen, 5 santimetreye ulaşan boylarıyla dünyanın en büyük arısı olarak bilinen bu türün, bir insanı birkaç kez sokması halinde ölüme yol açabildiğini belirtmişti. Arıların bu türü, bu nedenle katil arılar olarak adlandırılıyor. "Katil eşekarısı" lakaplı arıların zehirleri Doğu Asya'da yaşayan yerli halktan yılda yaklaşık 50 kişiyi öldürebiliyor.