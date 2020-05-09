The Simpsons koronavirüsten sonra katil arıları da mı bildi? Kehanetleriyle kahine dönen The Simpsons...

Washington Devlet Üniversitesi (WSU) araştırmacıları geçen günlerde ABD'de görülen, 5 santimetreye ulaşan boylarıyla dünyanın en büyük arısı olarak bilinen bu türün, bir insanı birkaç kez sokması halinde ölüme yol açabildiğini belirtmişti. Arıların bu türü, bu nedenle katil arılar olarak adlandırılıyor. "Katil eşekarısı" lakaplı arıların zehirleri Doğu Asya'da yaşayan yerli halktan yılda yaklaşık 50 kişiyi öldürebiliyor.