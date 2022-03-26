Antalya'da sıcaklık 20 dereceyi bulunca turistler sahile akın etti
Antalya'da geç gelen sıcak havayla birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın başladı! 18 derecelik su sıcaklığında bazı tatilciler ise Akdeniz'in mavi sularına kulaç attı. Denize girenler kadar kıyı boyunca oturan ve güneşlenen tatilciler de yoğunluk oluşturdu.
26.03.2022 15:56 - Son Güncelleme: 26.03.2022 15:57
Antalya'da geç gelen sıcak havayla birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu.
Antalya'da mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı, iki gündür ciddi bir yükselişe geçti.
20 dereceyi bulan sıcak hava, turizm kenti Antalya'da yaz günlerinin sinyalini verdi. Hafta sonu ve güneşli havayla birlikte yerli ve yabancı tatilciler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti.