Vav TV İzle
Haberler Yaşam Antalya'da sıcaklık 20 dereceyi bulunca turistler sahile akın etti

Antalya'da sıcaklık 20 dereceyi bulunca turistler sahile akın etti

Antalya'da geç gelen sıcak havayla birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın başladı! 18 derecelik su sıcaklığında bazı tatilciler ise Akdeniz'in mavi sularına kulaç attı. Denize girenler kadar kıyı boyunca oturan ve güneşlenen tatilciler de yoğunluk oluşturdu.

26.03.2022 15:56 - Son Güncelleme: 26.03.2022 15:57
Antalya’da sıcaklık 20 dereceyi bulunca turistler sahile akın etti

Antalya'da geç gelen sıcak havayla birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu.
Antalya'da mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı, iki gündür ciddi bir yükselişe geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Antalya’da sıcaklık 20 dereceyi bulunca turistler sahile akın etti

20 dereceyi bulan sıcak hava, turizm kenti Antalya'da yaz günlerinin sinyalini verdi. Hafta sonu ve güneşli havayla birlikte yerli ve yabancı tatilciler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Antalya’da sıcaklık 20 dereceyi bulunca turistler sahile akın etti

Varyanttan manzarayı izleyen vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Yürüyüş yapanlar kadar bisiklete binenlerin de olduğu sahilde, bazı kadınlar ise müzik eşliğinde yoga yaptı.

Antalya’da sıcaklık 20 dereceyi bulunca turistler sahile akın etti

18 derecelik su sıcaklığında bazı tatilciler ise Akdeniz'in mavi sularına kulaç attı.

Antalya’da sıcaklık 20 dereceyi bulunca turistler sahile akın etti

Denize girenler kadar kıyı boyunca oturan ve güneşlenen tatilciler de yoğunluk oluşturdu.

SON DAKİKA