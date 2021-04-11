Başkan Erdoğan talimat vermişti! Çiftçiden alınan patatesler ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmaya başlandı

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla patates ve soğan üreticimize destek olmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alımı yapılan ürünler ihtiyaç sahibi ailelerimize ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.

Valilik koordinasyonunda 39 ilçe kaymakamlığının sosyal yardımlaşma vakıflarınca, ihtiyaç sahibi ailelerin belirlendiğini aktaran Gevrek, "Niğde ve Nevşehir'den gelen 10 tırdan 4'ü İstanbul'a ulaştı. İstanbul'a gelen tırlar Tuzla'da karşılanarak, Anadolu Yakası'nda Adalar, Ataşehir, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla ve Ümraniye'ye dağıtılıyor.