Başkan Erdoğan talimat vermişti! Çiftçiden alınan patatesler ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmaya başlandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan çiftçinin elinde kalan patates, soğan ve çeltiği satın alınarak vatandaşa ücretsiz dağıtılması talimatını vermişti. Çiftçiler tarafından sevinçle karşılanan haberin ardından Toprak Mahsulleri Ofisi harekete geçti. Çiftçiden alımı yapılan patatesler ihtiyaç sahiplerine ulaştı direkt olarak TIRlardan kamyonetlere aktarılan patatesler ihtiyaç sahibi ailelere ev ev dağıtılıyor...
"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla patates ve soğan üreticimize destek olmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alımı yapılan ürünler ihtiyaç sahibi ailelerimize ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.
Valilik koordinasyonunda 39 ilçe kaymakamlığının sosyal yardımlaşma vakıflarınca, ihtiyaç sahibi ailelerin belirlendiğini aktaran Gevrek, "Niğde ve Nevşehir'den gelen 10 tırdan 4'ü İstanbul'a ulaştı. İstanbul'a gelen tırlar Tuzla'da karşılanarak, Anadolu Yakası'nda Adalar, Ataşehir, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla ve Ümraniye'ye dağıtılıyor.