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Başkan Erdoğan talimat vermişti! Çiftçiden alınan patatesler ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmaya başlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan çiftçinin elinde kalan patates, soğan ve çeltiği satın alınarak vatandaşa ücretsiz dağıtılması talimatını vermişti. Çiftçiler tarafından sevinçle karşılanan haberin ardından Toprak Mahsulleri Ofisi harekete geçti. Çiftçiden alımı yapılan patatesler ihtiyaç sahiplerine ulaştı direkt olarak TIRlardan kamyonetlere aktarılan patatesler ihtiyaç sahibi ailelere ev ev dağıtılıyor...

11.04.2021 18:54 - Son Güncelleme: 11.04.2021 19:02
Başkan Erdoğan talimat vermişti! Üreticiden alınan patatesler ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmaya başlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan çiftçinin elinde kalan patates, soğan ve çeltiği satın alınarak vatandaşa ücretsiz dağıtılması talimatını verdi.

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Başkan Erdoğan talimat vermişti! Üreticiden alınan patatesler ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmaya başlandı

Çiftçiler tarafından sevinçle karşılanan haberin ardından Toprak Mahsulleri Ofisi harekete geçti.

Başkan Erdoğan talimat vermişti! Üreticiden alınan patatesler ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmaya başlandı

Çiftçiden alımı yapılan patatesler ihtiyaç sahiplerine ulaştı direkt olarak TIRlardan kamyonetlere aktarılan patatesler ihtiyaç sahibi ailelere ev ev dağıtılıyor...

Başkan Erdoğan talimat vermişti! Üreticiden alınan patatesler ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmaya başlandı

Üreticilere destek olmak amacıyla Niğde ve Nevşehir'den satın alınan patates ve soğanların bir bölümü Tuzla'ya getirildi.

İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, çalışmaya ilişkin açıklamasında, şunları kaydetti:

Başkan Erdoğan talimat vermişti! Üreticiden alınan patatesler ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmaya başlandı

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla patates ve soğan üreticimize destek olmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alımı yapılan ürünler ihtiyaç sahibi ailelerimize ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.

Valilik koordinasyonunda 39 ilçe kaymakamlığının sosyal yardımlaşma vakıflarınca, ihtiyaç sahibi ailelerin belirlendiğini aktaran Gevrek, "Niğde ve Nevşehir'den gelen 10 tırdan 4'ü İstanbul'a ulaştı. İstanbul'a gelen tırlar Tuzla'da karşılanarak, Anadolu Yakası'nda Adalar, Ataşehir, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla ve Ümraniye'ye dağıtılıyor.