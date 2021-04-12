Atmayın attırmayın bu buluş hayat kurtarır! Hepimiz çöp diyoruz ama...
Eline aldığı boş kutu kola kutusu ile icat peşine düşen ünlü bir Youtuber'ın buluşu herkesi şaşkına çevirdi. Milyonların izlediği YouTuber'ın yaptıkları sosyal medyada adeta viral haline geldi. YouTuber'ın boş kutu kola kutusunu çöpe atmak yerine bir şeyler denesi dikkatleri çekti.
12.04.2021 06:29
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Ünlü YouTuber'ın boş kola şişesiyle yaptıklarıyla dikkat çekti. Hatta boş bir kola kutusu ile internetinizi hızlandırmanız bile mümkün! Peki boş bir teneke kutu ile internet hızının yükseltmek nasıl mümkün olabilir? İşte YouTube'ta tıklanma rekorları kıran o içerik...
Öncelikle teneke kutunun kapağını söküp atalım.
Ardından teneke kutunun alt kısmını keselim.
Üst kısmı da aynı şekilde kesiyoruz!
Ancak tamamen kesmeyin, birazcık göz payı bırakmanız gerekiyor.